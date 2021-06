Comparendo automático por no renovar el SOAT, polémico proyecto de ley

Un proyecto de ley que pretende cambiar algunas tarifas y condiciones del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) ya fue aprobada en dos debates en la Cámara de Representantes, en la Comisión Sexta del Senado y solo le falta un trámite en plenaria.

La iniciativa pretende brindar incentivos que promuevan la renovación y adquisición del SOAT por parte de los conductores de motocicletas. Alejandro Vega, Representante a la Cámara por el Partido Liberal y autor de dicho proyecto, explicó que este pretende "incentivar el buen comportamiento de los ciudadanos en las vías. Premiar a quienes respetan la vida, la propia y la de los demás porque respetan las normas de tránsito".



El proyecto establece incentivos como: si el conductor no reporta accidentes de tránsito durante el año inmediatamente anterior tendrá un descuento del 15% sobre el valor del SOAT. Si no reporta accidentes en los 2 años anteriores, tendrá un descuento del 20%. En los 3 años anteriores el descuento será del 25%.



El funcionario también aseguró: "no estamos proponiendo un descuento por el mero paso del tiempo. Estamos proponiendo un descuento que premie el respeto por la vida de los actores viales".



Sin embargo, uno de los apartes que ha generado polémica es un artículo que se lee en el texto final del primer debate en el Senado, en el cual se propone un comparendo automático para quienes no renueven el SOAT a tiempo.



“Parágrafo 3º. La no renovación del SOAT, en los términos establecidos por la ley, generará la Imposición de una orden de comparendo en forma automática al propietario del vehículo, de conformidad con lo establecido para esta tipología de Infracción, para lo cual la autoridad competente utilizará, a través del medio tecnológico habilitado, la Información proveniente del RUNT”, señala el texto.



Y agrega: “Como medida anti evasión y de exigibilidad de tenencia del SOAT, este, también deberá presentarse para la revisión del vehículo automotor al momento de hacerse la revisión técnico-mecánica en los plazos establecidos en la ley”.



Al respecto, Alejandro Vega manifestó que: “Frente a las dudas: el proyecto que presentamos y que fue aprobado por la @CamaraColombia en ningún momento ha contemplado multas inmediatas por la no renovación del SOAT. Dicha medida fue incluida en su trámite por senado y esperamos sea eliminada en su última discusión”.



Y agregó que el espíritu del proyecto son los incentivos, “traducidos en descuentos, para aquellos conductores que no afecten la póliza. Llegar a consensos para rescatar estos beneficios para los colombianos debe ser la prioridad”.



