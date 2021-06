Cómo inscribir su cédula para elecciones 2022 si está en el extranjero

Si usted se encuentra en el exterior y quiere fijar su lugar de votación en una Embajada o Consulado de Colombia, podrá inscribir su cédula de ciudadanía en cualquier momento en el respectivo Consulado o Embajada, hasta dos meses antes de la correspondiente jornada electoral.

Estas son algunas de las recomendaciones para realizar dicho proceso:



- Consulte el lugar donde su cédula se encuentra inscrita para votar en https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/



- Preséntese con su cédula de ciudadanía (amarilla con hologramas o digital) o con su pasaporte colombiano.



- Preséntese antes de las fechas límite de inscripción: Para las elecciones al Congreso a realizarse el día 13 de marzo de 2022, la fecha límite de inscripción es el 13 de enero de 2022. Para las elecciones a Presidente y Vicepresidente de la República a realizarse el día 29 de mayo de 2022, la fecha límite de inscripción es el 29 de marzo de 2022.



La inscripción de cédula se puede adelantar con la cédula de ciudadanía o con el pasaporte colombiano. No obstante, el único documento válido para ejercer el derecho al voto es la cédula de ciudadanía original de acuerdo con lo establecido en la Ley 39 de 1961.



Si su cédula ya está inscrita para votar en el Consulado o Embajada de su mayor conveniencia, no se requiere realizar una nueva inscripción.