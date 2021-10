¿Cómo inició el movimiento político por los derechos LGBT?

Octubre es el mes de la historia LGBT. El término, que incluye a lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, más adelante pasaría a ser LGBTQ, para incluir a la comunidad 'queer'. De hecho, a veces también se le añade un signo más (+), que se refiere a una amplia variedad de identificaciones de género e identidades sexuales, o las iniciales I, para 'intersexual' y A, para 'asexual'.



Pero, ¿Cómo surgió este movimiento social y político que lucha por el matrimonio homosexual, la adopción, la despenalización de la homosexualidad en los diversos países del mundo, y más?



En la década de los 90, activistas lesbianas, gays y bisexuales adoptaron el acrónimo LGB para describir su comunidad, un término que desde entonces se ha expandido para ser más inclusivo. No obstante, la consolidación de la comunidad y la lucha por sus derechos viene de muchos años atrás.



El 28 de junio de 1969 fue el dí­a que cambió la historia LGBT, cuando ocurrieron los llamados disturbios de Stonewall, en Nueva York, Estados Unidos.



Marcha del orgullo gay, en Nueva York. Foto: AFP

Tras las constantes represiones y abusos que cometí­a la policí­a de esa ciudad en contra de la comunidad homosexual, surgió esta movilización social, una de las más significativas a nivel mundial y por la cual, desde entonces, se organiza la marcha de orgullo gay en el mes de junio.



Aunque esta movilización marca oficialmente el comienzo del movimiento de liberación LGBT o movimiento por una libre orientación sexual, varias organizaciones y activistas habían dado los primeros pasos del movimiento ya desde finales del siglo XIX, reivindicando los derechos de la comunidad.



Marchas LGBTI+ en Cali. Foto: EL TIEMPO

Los disturbios de Stonewall inspiraron la formación de nuevas organizaciones reivindicativas y un activismo más radical. Por ejemplo, ese año se creó el Frente de liberación gay (GLF) como la primera organización de la comunidad LGBTQI+ que empleaba la palabra "gay" en su nombre.



Más adelante, asistentes a las reuniones de GLF, crearon la Gay Activists Alliance (Alianza de activistas gais, GAA). La GAA desarrolló una táctica de confrontación llamada Zap, la cual consistía en tomar por sorpresa a los políticos (varios concejales, el alcalde John Lindsey, etc.) durante actos públicos, en los que os obligaban a tratar el tema de los derechos de la comunidad.



