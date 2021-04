El paso a paso para que una empresa haga su registro en la Dian

Si usted tiene una empresa y quiere formalizarla en el país, debe registrarla ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN- y sacar el Registro Único Tributario -RUT-.

El RUT es el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio; los responsables del Régimen Común y los pertenecientes al régimen simplificado; los agentes retenedores; los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, y los demás sujetos de obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, respecto de los cuales esta requiera su inscripción.



Este le permite:



- Que terceros con quienes usted sostenga una relación comercial, laboral o económica identifiquen su actividad económica registrada en el RUT.



- Acreditar e identificar la actividad económica ante terceros con quienes sostenga una relación comercial, laboral o económica en general.



- Identificar y reconocer sus obligaciones Tributarias Aduaneras y Cambiarias TAC frente al Estado Colombiano.



- Realizar los trámites relacionados con el cumplimiento de las obligaciones TAC a través de los servicios en línea y presenciales que le ofrece la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.



Hay que recordar que la inscripción en el RUT no tiene ningún costo, el trámite es completamente gratuito, así como el formulario requerido para ello.



Paso a paso

Si usted es una persona jurídica nueva que no requiere registro mercantil o certificado de cámara de comercio, siga estos pasos.



Paso 1: Alistar la documentación y cumplir los siguientes requisitos:



- Cédula de ciudadanía del solicitante: fotocopia de su documento de identidad con la exhibición del documento original.



- En caso de extravío de la cédula, fotocopia y exhibición del documento que expide la Registraduría Nacional del Estado Civil para el efecto.



Si la solicitud se realiza a través de apoderado cambian los documentos.



- Certificado de la Personería Jurídica o fotocopia del documento que certifique la existencia y representación legal de la organización, expedido por la Entidad competente: 1 Copia (Vigencia no mayor a treinta (30) días)



2.. Ingrese a www.dian.gov.co y en la opción de persona jurídica diligencie el formulario de Registro Único Tributario. Para digitar la información es necesario tener las obligaciones tributarias seleccionadas de conformidad con las actividades económicas a realizar. Al momento de seleccionar la actividad económica clasificada bajo el

código CIIU (clasificación industrial uniforme de todas las actividades económicas realizada por el DANE), asegúrese de no necesitar autorización previa por parte de alguna entidad para desarrollarla.



Recuerde que el Número de Identificación Tributaria (NIT), constituye el código de identificación de los inscritos en el RUT.



