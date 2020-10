Tumaco, confinado por la guerra y los cultivos ilícitos

Al aterrizar en la ‘perla del Pacífico’, como se le conoce a Tumaco, en Nariño, no se ven muchas edificaciones ni carreteras, sino el océano Pacífico y mucha vegetación. Este territorio brilla por la amabilidad de su gente, la riqueza de la fauna, sus hermosas playas naturales y el gran puerto, pero tiene una mancha que lleva más de 50 años y no se ha podido borrar: la violencia.

Aunque la pandemia del coronavirus ya está controlada, en parte, como cuentan sus ciudadanos, gracias al matarratón –que es una planta cuyas hojas se toman con limón para recuperarse de covid-19–, el conflicto armado se mantiene.



(Puede leer: El narcoavión hallado por la DEA y la Fiscalía en las selvas de Tumaco).



El desplazamiento forzado, el reclutamiento forzado y el narcotráfico que rodean a este municipio ubicado en el suroccidente de Colombia, cerca de la frontera con Ecuador, esconden en muchas ocasiones la alegría de sus ciudadanos.



Mientras familias y amigos disfrutan de la playa ubicada en la zona turística de Tumaco, los jóvenes venden alimentos para los bañistas y los gatos comen lagartijas, los grupos armados ilegales intentan tener el control de los territorios para tener mayores cultivos ilícitos y enviar coca a Honduras, Panamá y otros lugares.



El Ejército, la Armada y la Policía están permanentemente en la zona. De hecho, al aterrizar se observan las carpas que armó la Fuerza Pública para hacer mayor presencia.

Estas son las carpas del Ejército en Tumaco. Foto: Luisa Mercado. EL TIEMPO

Sin embargo, entre risas, los tumaqueños cuentan que la economía se mueve a partir de la coca, por ello es uno de los lugares en el país con mayores cultivos ilícitos.

Según la ONU, el año pasado en Nariño había 36.964 hectáreas de coca, esto se observa fácilmente desde tierra y aire. No obstante, la alta consejera para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, señaló que los cultivos ilícitos en Nariño se redujeron en un 12 % en 2019, respecto de 2018.



“Aquí en Tumaco, que tenemos bastantes grupos ilegales, el narcotráfico es una de las formas de financiar la violencia y así afectar a la población. Este año hemos logrado incautar en el Pacífico colombiano más de 120 toneladas de clorhidrato de cocaína y más de 30 toneladas de marihuana”, le dijo a EL TIEMPO el contraalmirante Hernando Mattos, comandante de la Fuerza Contra el Narcotráfico Poseidón en el Pacífico.



(Además: Indígenas no han podido verificar hechos de violencia en Tumaco).



En 2018 cayó Walter Arizala, alias Guacho, máximo cabecilla del grupo autodenominado frente Oliver Sinisterra que hace presencia en la zona, y algunos ciudadanos pensaron que este sería el fin de la guerra, pero esto no ha significado que haya paz.



La compleja situación de orden público que vive este municipio que tiene, según proyecciones del Dane, 221.469 ciudadanos, pone en riesgo a los líderes sociales, el pueblo indígena awá, los presidentes de las juntas de acción comunal y los representantes de los consejos comunitarios afros. Los ciudadanos cuentan que el tema es tan delicado que muchos no pueden pasar de cierta parte del territorio controlado por otro grupo ilegal porque son amenazados o asesinados.



Aunque en el casco urbano de Tumaco los enfrentamientos no son usuales y los tumaqueños, que no son líderes, señalan tener una vida tranquila, en las áreas rurales los enfrentamientos son casi a diario. En la zona hay presencia del Eln, disidencias de las Farc (Oliver Sinisterra), ‘los Contadores’, las Guerrillas Unidas del Pacífico, entre otros.



Para intentar frenar esto, tres años después de la firma del acuerdo de paz con las Farc (2016), el Gobierno determinó que el Pacífico nariñense es parte de las Zonas Futuro, caracterizadas por ser regiones afectadas por las economías ilícitas y la violencia, y así transformar estos territorios.



En el marco de este proyecto, la consejera Gutiérrez, encargada de la Zona Futuro en esta región, junto con el consejero para la seguridad nacional, Rafael Guarín, entregaron el viernes dos botes de búsqueda y rescate fluvial acondicionados como ambulancias que operarán en cuatro ríos para así atender a la población que vive en veredas alejadas de Tumaco. Además, están trabajando en terreno con líderes sociales, indígenas y afros para el progreso, seguridad de los ciudadanos y para crear políticas públicas en conjunto.

Este es el bote de búsqueda y rescate acondicionado como bote ambulancia. Pasará por los ríos Chagüí, Rosario, Mexicano y Mira. En la foto la Consejera para los DD. HH. y el de Seguridad Nacional. Foto: Luisa Mercado. EL TIEMPO

Asimismo, anunciaron recursos adicionales por 80.000 millones de pesos para el departamento de Nariño.



(Además: Al menos tres muertos en enfrentamiento entre grupos armados en Tumaco)



Aunque, en medio de la selva, Tumaco tiene calles pavimentadas, en sectores como El Charco o Barbacoas no hay pavimento y, debido a la humedad de este territorio, las calles se convierten en un barrial perfecto para que los niños jueguen.



En estas zonas, el Gobierno ha entregado escuelas, escenarios de recreación y deporte y vías y, además, continúa en la construcción de nueva infraestructura. Los ciudadanos están haciendo casas de ladrillo o cemento, pues en su mayoría son de palafito, es decir, viviendas de madera construidas en medio del agua, sobre estacas en las cuales se apoya una plataforma que sostiene todo el cuerpo de la vivienda y la cubierta. Según el Dane, en Tumaco la pobreza multidimensional es del 53,7 %.



La playa, el icónico arco del Morro, los hermosos atardeceres, la comida típica que hacen de este municipio una zona ideal de turismo es lo que los tumaqueños quieren que sea la ‘perla del Pacífico’.

Así son las playas y atardeceres de Tumaco, Nariño. Foto: Luisa Mercado. EL TIEMPO Así son las playas y atardeceres de Tumaco, Nariño. Foto: Luisa Mercado. EL TIEMPO

#Hoy en las veredas las Cruces y la Florida, #Barbacoas, en la instalación de las nuevas escuelas y placas deportivas. Importante inversión de #ZonasFuturo en educación, en escenarios de recreación y deporte para que los niños puedan tener un espacio lúdico y de esparcimiento. pic.twitter.com/ZPeXPazYYR — Nancy Patricia G (@NancyPatricia_G) October 2, 2020

Vivir en medio de coca

El 26 de septiembre fueron asesinadas tres personas en el resguardo Inda Sabaleta, perteneciente al pueblo indígena awá, zona rural, por la disputa por el territorio entre integrantes de ‘los Contadores’ y la Oliver Sinisterra. La razón: esta es una de las zonas con más cultivos de coca.



Al sobrevolar el área rural de Tumaco se aprecian algunos cultivos de coca dispersos en diferentes lugares, pero en este resguardo el color característico de esta planta se observa en casi todo el terreno y sus inmediaciones. En este resguardo, el Gobierno no puede hacer erradicación de cultivos ilícitos y ellos decidieron no vincularse al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), dispuesto en el acuerdo de paz.

Este es el resguardo indígena Inda Sabaleta, en Nariño, donde viven los Awá. Está inundado de cultivos de coca pero el Gobierno no puede hacer erradicación. ⁦@RafaGuarin⁩ ⁦@NancyPatricia_G⁩ ⁦@ConsejeriaDDHH⁩ pic.twitter.com/LoM0ZQyKfl — Luisa Mercado (@LuisaMercadoD) October 4, 2020

No obstante, algunos awás sí planean como una salida la sustitución voluntaria; sin embargo, expertos advierten que la falta de recursos para garantizar proyectos productivos es uno de los principales retos para que esto no se pueda dar, ya que, según conoció EL TIEMPO, cada persona puede recibir 1’500.000 pesos mensual por hacer labores de informantes para grupos ilegales. En medio de amenazas o por subsistencia, este pueblo se adaptó a vivir en medio de la coca.



(Le sugerimos: 'En 2 años hemos tenido que hacer lo que se debió hacer en 4': Archila).



Tras los acuerdos de paz con las Farc, los grupos ilegales que se están fortaleciendo se disputan por tener el negocio que ellos dejaron y en medio del fuego cruzado están los awás.



Francisco Javier Cortés, un indígena awá y líder social desde hace 14 años, cuenta que en medio de esta disputa ha sufrido tres atentados, el último en 2014, lo que lo obligó a irse a Pasto. “Aquí (en el resguardo) la violencia no se ha ido. Nosotros vivimos en un confinamiento total: por la pandemia y por orden de los actores armados”, cuenta y agrega que “el miedo es a diario porque la Fuerza Pública te señala, los actores armados te señalan, entonces nosotros estamos entre la espada y la pared”.

Gobierno invertirá $ 80.000 millones en Nariño

La consejera presidencial de Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, anunció recursos adicionales por 80.000 millones de pesos, que serán concertados con las autoridades territoriales para ser ejecutados este año en Nariño.



“El presidente Iván Duque tiene un compromiso con el Pacífico nariñense y ha dicho que se requiere un componente de lucha contra las estructuras criminales, un componente de seguridad, inversión social y la preservación de la biodiversidad”, resaltó la Consejera. Entre 2019 y 2020, advierte, dieron una inversión cercana a los 47.000 millones de pesos.



En compañía del Consejero para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, se reunió con los comandantes del Ejército y la Armada para revisar la situación de orden público, dado que en la región se vienen dando disputas entre grupos armados ilegales.

LUISA MERCADO

POLÍTICA

Enviada especial

Instagram: @luisamercado1

Twitter: @LuisaMercadoD