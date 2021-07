Colombianos quieren que se cumpla la Constitución

La Universidad del Rosario, EL TIEMPO y la Fundación Konrad Adenauer contrataron con Cifras y Conceptos una encuesta para consultar a los colombianos sobre cómo ven la Constitución Nacional a los 30 años de haber sido aprobada, los cuales justamente se cumplen este domingo.

Y los resultados de la medición muestran de manera evidente que la mayoría no quiere que se reforme su Carta Política, solo quieren que se cumpla.



No en vano el 81,2 por ciento de los encuestados considera que lo que hay que hacer con la carta magna es cumplirla. Solo el 18,8 por ciento está de acuerdo con reformarla.



Alejandro Cheyne, rector del Rosario, recordó que la Constitución de 1991 fue un acuerdo de la sociedad “y nos llama mucho la atención, precisamente, que esta investigación refleje como uno de sus principales resultados que la mayoría de los colombianos no quiere que se reforme, sino que se cumpla”.



Para Cheyne, “este sentir debemos interiorizarlo no solo desde el sector público, sino también desde la academia, el sector privado y la sociedad civil. Los desafíos de Colombia no se solucionan cambiando la Constitución Política, sino cumpliéndola, según lo que afirman los encuestados”.



(Le recomendamos: “Hay una promesa incumplida por los operadores de la Constitución”)



Esta explicación se da justo cuando comienza la campaña del 2022 y se escuchan voces para modificar ciertos aspectos de la carta política.



En la encuesta es evidente que hay un alto nivel de indiferencia de los colombianos hacia la Constitución, aunque la imagen favorable hacia ella, la cual se ubica en 35, 5 por ciento, supera a la desfavorable, que está en 18,2 por ciento. Y el 46,3 por ciento, se declara indiferente.



Es evidente que las personas no sienten que la Constitución en su conjunto tiene que ver con ellos. La ven como algo lejano.



“Nos sorprende, en todo caso, el escaso conocimiento de la Constitución en la mayoría de las personas encuestadas. Solo el 6,6 % afirma que conoce mucho la Constitución, el 31,2 %, que no la conoce y el 62,2 % se ubica en un punto medio”, dijo Cheyne.



“Nuevamente, el reto que tenemos desde la academia es pedagógico; no solo desde las instituciones de educación superior, sino también desde la educación básica y media. Debemos acercar la Constitución de 1991 a todos los colombianos: que la conozcan, la usen y la defiendan”, dijo.



En ese sentido consideró que la carta magna debe ser conocida por todos, no solo por los especialistas en la materia. Y dijo que es muy importante profundizar este desafío en los jóvenes, quienes son hijos de la Constitución y quienes manifiestan falta de apropiación.



De todas maneras, a la pregunta de si la Constitución ha significado mejor calidad de vida para usted y su familia, el 25,8 por ciento se mostró totalmente de acuerdo.

Y al preguntar sobre lo que les ha significado esta Constitución, la calificación más baja está en lo que tiene que ver con una mejor aplicación de la justicia. Solo el 17,8 por ciento está de acuerdo con ello.



(Lea también: Una carta magna de respuesta a los violentos)

Positivos y negativos

La acción de tutela y su facilidad para ejercerla es comprendida como el aspecto más positivo de la carta política. El 92,7 por ciento de los encuestados la considera como el punto más favorable de la Constitución.



A lo anterior se suma que el 83 por ciento destaca como positivo lo que tiene la Carta en materia de protección de los derechos fundamentales, y hay un 82,1 por ciento que resalta la noción de igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres.



Significativo también es cómo los consultados destacan lo plasmado en lo que tiene que ver con el derecho a la libertad de culto. El 91,5 por ciento cataloga como positivo lo establecido alrededor del tema. Solo hay un 8,5 por ciento que lo estima negativo.



Igualmente hay que resaltar que el 77,8 estima como favorable las garantías que están establecidas en la norma en materia de derechos de la oposición.



Pero la encuesta contratada por el Rosario, EL TIEMPO y la Konrad igualmente consultó a la ciudadanía en torno a cómo ven los colombianos los derechos a la manifestación pública y pacífica establecidos.



El 86 por ciento destaca lo plasmado alrededor del tema y el 84,7 lo que tiene que ver con los derechos colectivos y la protección del medio ambiente.



Sobre las tres entidades que se consideran más importantes creadas a la luz de la Constitución, los encuestados señalaron en primer lugar a la Defensoría del Pueblo. El 54,4 por ciento señaló a esta entidad.



(Le puede interesar: Una Constitución que cambió el Estado nación colombiano)



El segundo lugar fue para la Fiscalía, con el 40,8 por ciento; seguido por la Corte Constitucional, por la que se inclinó el 38,9 por ciento.



EL TIEMPO publica hoy los primeros resultados de la muestra, pero el estudio completo será divulgado el próximo 13 de julio en un encuentro con líderes del país que participaron en el proceso constituyente, académicos y la sociedad civil.



La cita será abierta por el rector del Rosario, el director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes, y Marie-Christine Fuchs, directora del Programa Estado de Derecho para América Latina de la KAS-.

POLÍTICA

EN TWITTER: @PoliticaET

Ficha técnica

Persona natural o jurídica que lo encomendó: Universidad del Rosario. Fuente de financiación: Universidad del Rosario y Fundación Konrad Adenauer. Persona jurídica que realizó el estudio: Cifras y Conceptos S.A. Objetivo: Identificar las percepciones de los colombianos. Población objetivo: Población en general. Hombres y mujeres. Ámbito geográfico del estudio: Zona urbana de 12 ciudades del territorio nacional (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga, Pasto, Yopal, Villavicencio, Tumaco, San Andrés y Riohacha). Procedimiento utilizado para la selección de las unidades. Las premisas para la selección de las unidades de observación corresponden a las de un diseño estadístico de muestreo probabilístico, por etapas, estratificado de marco de áreas y lista. El marco de muestreo utilizado corresponde a unidades de observación previamente entrevistadas a través de encuestas de hogares en desarrollo de las mediciones de estudios realizados entre 2016 y primer trimestre de 2021. Marco muestral: Información disponible del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 a nivel de manzana cartográfica y sus proyecciones a 2021 y directorios telefónicos construido en desarrollo de la aplicación previa de encuestas en hogares de estudios realizados por la firma entre 2016 y el primer trimestre de 2021. Tamaño de la muestra y margen de error: 2214 Encuestas, distribuidas por ciudad como se indica a continuación: Bogotá 620, Medellín 284, Cali 232, Barranquilla 172, Cúcuta 139, Bucaramanga 132, Pasto 115, Villavicencio 127, Riohacha 102, Tumaco 95, Yopal 100 y San Andrés (isla) 96. Margen de error: 3.9% para el total de la muestra, con una confiabilidad del 95% de confiabilidad para fenómenos observados con una frecuencia mínima del 25%. Universo representado: 11,4 millones de personas 18 años de edad residentes habituales de la zona urbana de los municipios que conforman el ámbito geográfico de estudio. Método de ponderación: Los resultados de la muestra se calibran utilizando las variables región geográfica, grupos etarios, sexo y nivel socioeconómico del hogar. Fechas de trabajo de campo: 23 de junio al 3 de julio de 2021. Técnica utilizada para la selección de la muestra: Encuesta presencial y telefónica en hogares. Número de encuestadores y supervisores: 95 encuestadores y 15 supervisores. Gerentes del proyecto: César Caballero, con apoyo de Daniela Cano y Manuel Cadrazco. Estadístico: Miguel Ángel León.