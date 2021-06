Los países que dan facilidades a los colombianos para irse a vivir

Si usted está interesado en vivir en otro país, aquí lo contamos alternativas a las cuales se pueden acoger los colombianos que quizá usted no conocía.

Portugal

En 2015, Portugal expidió un decreto de ley que sigue vigente, que busca la reparación histórica de las comunidades judías expulsadas de este territorio, específicamente de la península ibérica. De este modo, quienes tengan una conexión con judíos sefardíes tienen la posibilidad de tener la nacionalidad y, de esta manera, vivir y trabajar en cualquiera de los 27 países de la Unión Europea.

El tranvía de Lisboa, capital de Portugal. Foto: 123rf

Para empezar el proceso, que dura aproximadamente dos años, se deben cumplir unos requisitos como ser mayor de edad; estar emancipado acorde con la ley portuguesa; no haber sido condenado por un crimen que tenga cárcel de tres o más años, según la ley portuguesa; demostrar su conexión con los judíos sefarditas de la península ibérica y cumplir con requisitos formales documentales. Es decir, no hay que saber portugués, ni hacer examen ni viajar a Portugal.



(Conozca todos los detalles y los apellidos más comunes haciendo clic aquí)

Austria

Desde el 1 de septiembre de este año, los descendientes de ciudadanos austríacos perseguidos por el régimen nazi podrán obtener la ciudadanía de Austria mediante un trámite simplificado.



La nueva disposición -una enmienda de la Ley de Ciudadanía aprobada hace un año- "permite a los descendientes de las víctimas del régimen nacionalsocialista obtener la nacionalidad austríaca mediante un informe", según se lee en la página del Ministerio de Exteriores de Austria.



La ley define a dichas víctimas como "ciudadanos austríacos, o de uno de los Estados sucesores de la antigua monarquía austrohúngara, o apátrida, pero con su residencia principal en el territorio austríaco, que emigraron antes del 15 de mayo de 1945 porque tenían motivos para temer o sufrían persecución por parte de autoridades del Tercer Reich o porque eran objeto de persecución o tenían que temer esa persecución por su defensa de la República democrática de Austria".

Viena, capital de Austria, se destaca del resto de ciudades del país por sus constantes esfuerzos y desarrollo de políticas de comunicación innovadoras y constructivas. Foto: iStock

Según el Gobierno de Austria, “a menudo es suficiente con documentar la pertenencia del antepasado a uno de los grupos de víctimas perseguidos, por ejemplo, a través de un certificado de nacimiento donde se indique la religión.



La autoridad competente podrá considerar durante el proceso todos los documentos o medios de prueba especiales que resulten pertinentes para determinar los hechos”.



En cuanto al trámite requerido para obtener el correspondiente documento y/o pasaporte, "el primer paso, para presentar un informe, es rellenar un cuestionario online", disponible en los idiomas alemán, inglés, hebreo y español.



(Puede hacer el cuestionario haciendo clic aquí)

Alemania

Desde agosto de 2019, este país otorga la nacionalidad alemana a los descendientes de las víctimas del nazismo que debieron huir debido a las persecuciones del III Reich. El ministerio alemán de Interior publicó dos decretos que facilitan ese trámite.



"Se aplica en particular a personas cuyos padres o abuelos debieron huir al extranjero" explicó el ministro del Interior, Horst Seehofer, para quien Alemania debe "asumir sus responsabilidades históricas".

Una vista de la Puerta de Brandenburgo en la vacía Pariser Platz en Berlín, Alemania. Foto: EFE

Alemania tenía ya una legislación que favorecía la obtención de la nacionalidad para los judíos extranjeros. Ahora, las personas cuyo padre era extranjero y cuya madre perdió la nacionalidad alemana podrán solicitarla, igual que los descendientes de alemanes privados de su nacionalidad durante el régimen nazi por haber emigrado.



Las segundas, terceras, cuartas "y en ciertos casos las quintas generaciones" nacidas antes del 1 de enero de 2000 y que figuran entre los descendientes en estos casos, podrán solicitar la nacionalidad, precisa el ministerio. Las condiciones requeridas serán reducidas "al mínimo": será necesario tener "conocimiento básico de alemán" y un "conocimiento básico del orden jurídico y social en Alemania", según el ministerio.

Canadá

Este país ofrece varias opciones para poder emigrar y quedarse en Canadá.



Actualmente, hay varias maneras para recibir la residencia, pero no en todo el país es igual.



Para opciones de empleo puede tramitarlo por dos vías, el primero es que las personas que quieran trabajar en Canadá deben tener un permiso de trabajo, el cual se brinda por medio de dos programas.



El primero es tramitado por el empleador que necesita un trabajador extranjero y se llama Estudio de Impacto de Mercado de Trabajo (Eimt o Lmia, por sus siglas en inglés).



(Puede leer: ¿Quiere irse a vivir y trabajar en Canadá? Estos son los requisitos)



El otro camino, que los colombianos tienen en particular gracias al convenio comercial entre ambos países, no necesita del Lmia: solo se requiere que el aspirante tenga una profesión que esté exenta de la lista de trabajos que deben ser justificados por medio del estudio de mercado laboral anteriormente mencionado.

En Canada hay varias formas para emigrar desde Colombia. Foto: iStock

También está la opción de aplicar por medio de las convocatorias del Gobierno canadiense en Colombia para ir a trabajar. En estos programas, el Lmia es tramitado por el mismo Gobierno.



Para trabajar y vivir en Canadá se necesita tener un buen nivel del idioma de la provincia en la que el aspirante desee establecerse. Es muy importante, también, tener una edad menor a 35 años. No es una regla, pero la tendencia del Gobierno canadiense es escoger personas menores de ese rango de edad. Tampoco puede tener antecedentes penales graves.



(Vea todos los programas haciendo clic aquí)

Estados Unidos

Una de las visas a la que puede aplicar para trabajar en Estados Unidos es la O1. Esta es para personas que poseen habilidades extraordinarias en las ciencias, artes, educación, negocios o atletismo, o han demostrado un récord de logros extraordinarios en la industria de películas o industria televisiva y han sido reconocidos nacional e internacionalmente por esos logros.



Para tener esta visa usted debe demostrar que tiene habilidades extraordinarias de “aclamación nacional e internacional sostenida, y debe ir temporalmente a los Estados Unidos para continuar trabajando en el área de su habilidad extraordinaria. El periodo inicial de estadía es de tres años.



(Vea todos los detalles haciendo clic aquí)



Pero si usted quiere tener la residencia, puede aplicar a la residencia permanente para inmigrantes a través de un empleo. Esto lo puede hacer a través de tres formas:



- Primera preferencia (EB-1) – trabajadores prioritarios

1- Extranjeros con aptitudes extraordinarias en las ciencias, las artes, la educación, los negocios o los deportes

2. Profesores e investigadores sobresalientes

3. Algunos ejecutivos o gerentes de una multinacional



- Segunda preferencia (EB-2) – extranjeros que son miembros de las profesiones que requieren un posgrado o tienen una aptitud excepcional (incluidas las solicitudes para una exención por interés nacional).



(Vea todos los detalles aquí)

República Dominicana

Para vivir en este país lo esencial es entrar con una Visa de Residencia y luego realizar el proceso correspondiente de obtención en la Dirección General de Migración de la República Dominicana.



No es posible solicitar la residencia estando en territorio dominicano con visa de turista.



Existen 4 formas por medio de la cual un extranjero puede residir definitivamente en el país:



Residencia por reunificación familiar

Residencia por inversión

Residencia por rentista

Residencia por pensión o Jubilación



(Para conocer todos los detalles puede hacer clic aquí)

LUISA MERCADO

CON AFP Y EFE

REDACCIÓN POLÍTICA

Instagram: @luisamercado1

Twitetr: @LuisaMercadoD