Colombianos están de acuerdo con el Paro Nacional según Datexco

Según la encuesta del Opinómetro de Datexco Company S.A. para W Radio, se consultó a los ciudadanía colombiana acerca del apoyo al Paro Nacional, pues la manifestación ha generado críticas ante posibles aglomeraciones, en el pico de la pandemia, que propiciarían el contagio del covid-19.

Un 73,1% de los encuestados respondieron que están de acuerdo con el paro, 20,0% estaría en desacuerdo. Sin embargo, un 36,2% saldrán a marchar el próximo miércoles y un 57,5% no lo hará.



La encuesta también consultó a los colombianos sobre otros temas de actualidad como la discusión en torno a las clases de religión en los colegios públicos, la Copa América en el marco del tercer pico de contagios por coronavirus y la resolución del proyecto Hidroituango.



Sobre si las clases de religión en los colegios públicos son o no adoctrinamiento, 49,1% de los respondió que no lo son, 39,3% opinó que sí. Respecto a la realización de la Copa América en Colombia en junio y julio, 51,1% está en desacuerdo mientras que 35,3% está de acuerdo.

Ficha técnica

1. Nombre del proyecto de investigación OPINÓMETRO COLOMBIA. 2. Firma Encuestadora DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO. 3. Fechas de recolección 21 al 24 de abril de 2021 4. Persona natural o jurídica que la realizó DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO. 5. Persona natural o jurídica que la encomendó La W. 6. Fuente de financiación La W. 7. Universo poblacional Total de la población colombiana mayor de 18 años de edad. 8. Grupo objetivo Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad en las regiones del alcance del estudio. 9. Tipo de muestra Muestreo Multietapico 10. Técnica utilizada para la selección de la muestra Selección aleatoria de números telefónicos sobre series telefónicas RDD (Random Digital Dialing) en las regiones del alcance del estudio. 11. Ponderación Muestra ponderada tamaño poblacional, por género y edad (Fuente: Dane Censo 2018), nivel socioeconómico (Fuente: Planeación Nacional) 12. Marco Muestral Base de datos de las series telefónicas de las ciudades seleccionadas dentro de las regiones del alcance del estudio. 13. Tamaño de la muestra 700 Encuestas telefónicas. 14. Universo Geográfico 5 Regiones: Región Bogotá, Región Caribe, Región Central, Región Oriental y Región Pacífica 15. Técnica de recolección Encuesta telefónica en hogares. 16. Personajes por quienes se indagó Ninguno 17. Margen de error y confiabilidad (Precisión) Se observa un margen de error estándar relativo de estimación del 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza del 95%. 18. Temas de estudio Paro nacional, adoctrinamiento por clases de religión en colegios públicos, realización Copa América en Colombia, Resolución del Proyecto Hidroituango. 19. Preguntas concretas que se formularon Ver Las preguntas en las diapositivas 3, 4, 5, 6 y 7. 20. Fecha de entrega del informe 26 de abril de 2021

