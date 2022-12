Al iniciar mis estudios universitarios en ciencia política y relaciones internacionales, la principal motivación siempre estuvo centrada en desenmarañar la relación que, intuía, existe entre la realidad del Estado y la imagen de la Nación. Encontraba en ese proceso una delgada línea que pretende distinguirlos. En esta búsqueda, hallé en relación al concepto de Nación solamente cuatro referencias en la Constitución de 1991, de las que quiero resaltar dos; una en el preámbulo, “(…) y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación”, y la otra, en el artículo 2, “(…) facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”.

Sin embargo, no se llega a definir esta última, salvo en una brumosa demarcación que significa una heterogeneidad con la que se debe comprometer la preservación de la unidad de comunidades diferentes y, otra, en la que el Estado como forma administrativa se obliga a garantizar el servicio de dicha unidad socioculturalmente representada, para preservar su existencia. Todo lo demás que se pueda pensar, es supuesto.



Se podría decir siguiendo a Hobsbawm, que la Nación supone una homogeneidad, la cual, advierte sistemas de creencias y valores compartidos, elementos lingüísticos comunes, territorio, población y administración común. Por otra parte, también se puede echar mano de la que propone Alesina, aquella que concibe una construcción transversal desde las bases sociales y culturales heterogéneas, las cuales están en permanente construcción acorde a un pasado compartido, un proyecto de presente y de futuro realizable de bienestar y justicia, como fines éticos de dicha asociación. Esta última comprensión ha marcado la preocupación que trato de traducir en estas líneas. ¿Nos encontramos frente a una imagen de la Nación artificialmente construida desde un centro de poder? o por el contrario, ¿fuera de todo estereotipo, hemos venido edificando un proyecto transversal que incluye la multiplicidad de etnias, culturas y, tradiciones en la que podemos hablar de un proyecto de Nación?



La primera imagen de la Nación que construyó Francisco Zea en 1822, fue una cartografía bilingüe (inglés-español) para mostrar un vasto territorio con riquezas naturales, aval, para los créditos necesarios que podrían ser garantizados por la banca inglesa para las campañas libertadoras del sur del continente. La segunda, la de Núñez en la “Regeneración”, que significaba centralizar con referentes simbólicos epopéyicos una unidad aparente frente a la heterogeneidad fragmentada de la constitución liberal de 1863. Ambas figuras, siempre desde el centro hacia las regiones, desde la cartografía y la imágenes del paisaje, hasta los símbolos de unidad. Así, ¿qué tenían que decir las regiones, las cuales no podían desde su propia comprensión del territorio aportar para la consolidación de dicha imagen y proyecto? valga anotar, regiones, que no contaban con la atribución de hacer sus propias cartografías con cierta autonomía. Hasta ahora, muy poco, por no decir, nada.



Sin embargo, Fals Borda, me dejó más que una inquietud un sentimiento desbordante. El territorio se construye desde la población que son inseparables y conforman el alma de la Nación. El primero, siempre se teje desde lo regional como lo más cercano a la experiencia de vida cotidiana de los individuos, pero junto a esto, es en dicha interacción, en la que los individuos determinan los factores de su propia comprensión como conjunto social, al igual que los medios para su reproducción cultural. Así, hablar de Nación es hablar de regiones, porque desde ellas se interioriza el territorio, puesto que dicha experiencia permite la realidad palpable de la idea de libertad como un sentimiento cotidiano, que hace de este espacio algo más que un lugar geográfico, establece la pertenencia a un tiempo en el que no viví más igual me pertenece, a la vez me enriquece en este presente, éste mismo, en el que me defino y se me escapa con vertiginosidad ante lo mucho que pretendo y lo poco que alcanzo a hacer en él; y finalmente, me compromete con un futuro en el que no viviré, pero con el que tengo un compromiso irrenunciable. En un mundo que busca desglobalizarse y recuperar lo local, estas experiencias dejan de ser simples sensaciones y marcan un tejido desde nuestros esfuerzos cotidianos por trascender y contar esta experiencia colectiva humana, llamada Colombia.



Hoy me resta esta pregunta y un sentimiento adicional al que he recogido en estos párrafos, que tal vez muchos de mis lectores se estén formulando y a su vez, lleven muy dentro; ¿no es acaso éste, el momento de construir una imagen compartida de Colombia, como un proyecto de Nación en el que con la filigrana de sus hilos podamos contar nuestra pluralidad, tradición y cultura como un proyecto sinfónico en el que cada región como instrumento interprete una misma partitura? De algo estoy seguro, es el momento de abandonar la imagen impuesta desde un poder omnímodo, y la otra, publicitaria y estereotipada de lo que creemos ser. Es hora de tejer desde lo local, aquello que realmente somos.



Pablo Jaramillo Arango

Candidato a Doctor en Estudios Políticos y Jurídicos