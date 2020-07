'Gustavo Petro publica por ahí tres noticias falsas por día': López

Este jueves, el senador Gustavo Petro, en su ya habitual columna, aseguró que "el 62% de los muertos por covid en Bogotá no pudieron llegar a una Unidad de Cuidado Intensivo". Y en un trino agregó: "Eso se llama colapso. Una omisión total al derecho a la salud".



Como lo dije en este artículo, el 62% de los muertos por covid en Bogotá no pudieron llegar a una Unidad de Cuidado Intensivo.



Eso se llama colapso. Una omisión total al derecho a la saludhttps://t.co/w6SvpM4DIZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 22, 2020

Sin embargo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tiene una cifras que demuestran lo contrario. Según López, ya están instaladas las 5 mil camas que se necesitarían, y está asegurado que se tengan a finales de agosto las 2 mil UCI. En esa fecha, específicamente, López asegura que es cuando llegará el pico de contagios en la capital, pero señala que esta semana fue la primera crítica para la capital.



En entrevista con Semana, la alcaldesa aseguró que el "recurso más escaso que tiene la ciudad no son los hospitales, ni los ventiladores, ni las UCI, son los médicos", a pesar de que el personal médico ya creció un 40 por ciento para enfrenar la pandemia.



"Con esa capacidad nos decidimos a enfrentar el primer pico de la pandemia, lo estamos enfrentando y lo empezamos a pasar", enfatizó.



Debido a que los casos van a subir, se decretó la cuarentena focalizada por localidades con el fin de bajar la velocidad del contagio y aliviar la presión de loa médicos, ya que 1 de cuatro personas que se realizan la prueba están dando positivo.



La alcaldesa también ofreció un parte de tranquilidad para los capitalinos, ya que actualmente la ciudad no está colapsada, como asegura uno de sus principales contradictores, Gustavo Petro.



Claudia López, además, negó las cifras de Petro sobre el acceso a las UCI. Según dijo en Semana en vivo “no es cierta” la afirmación. “Gustavo publica por ahí tres noticias falsas por día, fácil”, dijo.



"El 96 por ciento de los pacientes que desafortunadamente han fallecido estaban donde su médico determinó que debían estar: en hospitalización, UCI o en casa. La gente no está falleciendo en Bogotá porque no pueda ser hospitalizada, o porque no pueda ingresar a una UCI", puntualizó la mandataria en Semana.



"Eso no ha pasado, y mientras yo sea alcaldesa no vamos a dejar que pase", enfatizó.



La mandataria, además, argumentó que una de las pruebas de que el sistema no ha colapsado es la baja ocupación de Corferias, que tiene 600 camas. “Que tenga muy baja ocupación es prueba que no ha colapsado el sistema, es una prueba de éxito. Porque es un seguro (...) es como cuando usted compra un seguro de vida, porque de pronto le pasa algo”, explicó.



De este modo, la alcaldesa señaló que la tendencia diaria está estable y hacia la baja y con esto se esperaría que disminuyera la necesidad de hospitalización lo cual evitaría el colapso de los hospitales..



Por otra parte, la alcaldesa asegura que hay que preparase para vivir con esta pandemia durante, por lo menos, un año más.



Finalmente, la alcaldesa les envió un mensaje a sus detractores: "Ellos están pensando en la presidencia de 2022 y yo estoy pensando en cómo cuidar a 8 millones de personas, son dos preocupaciones muy distintas. Y allá ellos están en su pelea del poder, y su ambición y demás, y eso a mí me tiene sin cuidado".

