Cierran las cuentas de Twitter y Youtube de Márquez y Santrich

Luego de que esta semana se conociera un video en el que reaparece el disidentes de las Farc 'Iván Márquez' las plataformas de Twitter y Youtube suspendieron la cuentas de él y de ¡Jesús Santrich', otro disidente.

En el video, Márquez, quien está prófugo de la justicia y fue advertido horas después por el Gobierno de que la Fuerza Pública lo está esperando para "darlo de baja", aseguró que apoyaba la revocatoria de mandato del presidente Iván Duque.



Además, tras conocer las imágenes, la Policía Nacional elevó una solicitud a las redes sociales como Twitter, Facebook y Youtube para que suspendieran indefinidamente las cuentas de los miembros de esta disidencia.



En ocasiones pasadas, los disidentes habían publicado columnas de opinión y otros videos en redes sociales, manifestando la postura del grupo guerrillero frente asuntos de interés nacional.



Tras ello, fueron suspendidas las cuentas @IvanMarquezFARC, @JSantrich_FARC y al ingresar a estas aparece un mensaje que advierte que la red social "suspende las cuentas que incumplen las reglas de Twitter".



En agosto de 2019, Twitter había suspendido sus cuentas temporalmente, luego de que anunciaron su regreso a las armas.



Entre las políticas de esta red social se encuentra una restricción a los hechos que tengan que ver con"terrorismo y extremismo violento", esto con el fin de prohibir la emisión de mensajes que promuevan "las amenazas de terrorismo o extremismo violento, ni promoverlos".



Luego del video de esta semana se formó una polémica en el país pues varios sectores políticos, especialmente del uribismo, salieron a rechazar la posición de 'Márquez' sobre la revocatoria de Duque.



El representante a la Cámara por el Centro Democrático Edward Rodríguez afirmó que “no deja de ser un chiste que el carnicero mayor de la Bacrim “narcotalia”, Ivan Márquez, salga desde el monte a conspirar contra el Gobierno de @IvanDuque. Todavía se cree el cuento de revolucionario, cuando todo el mundo sabe que no pasa de ser un sicario del terrorismo”.

