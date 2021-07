Presidenta de la CIDH pide no instrumentalizar el informe

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonio Urrejola Noguera, pidió que el informe y las recomendaciones que fueron entregadas al Estado colombiano, no sea instrumentalizado y se lea en su totalidad para comprender el contexto de cada una de las observaciones.

En entrevista con Blu Radio, la presidenta defendió el documento entregado. Aseguró que es un informe muy mesurado que tuvo en cuenta las distintas afectaciones que ocurrieron, además, dijo que cada una de las palabras que están allí consignadas fueron medidas.



“Obviamente y éramos conscientes de que nuestro informe, cada uno de los sectores, en un ambiente tan polarizado como lo es hoy día Colombia, iba a tomar lo que le convenía”, expresó.



Asimismo, hizo un llamado a “que se lea el informe completo sin tomar el párrafo que me conviene y dejar de lado el párrafo que no me conviene. El informe es muy mesurado y da cuenta de las distintas vulneraciones a los derechos humanos”.

Bogota Colombia junio 10 de 2021. La presidenta de la CIDH Antonia Urrejola (bufanda roja) visita la obra VIDAS ROBADAS (sobre las personas asesinadas en protestas), en Fragmentos. Foto: Milton Diaz / El Tiempo

Finalmente, Urrejola agregó que no se puede hacer cargo de cómo se instrumentaliza en informe. “Mi llamado es a que no se instrumentalice de parte de ningún lado. Nosotros nos hemos hecho cargo de estas preocupaciones que ustedes nos han señalado”.



Por último, la presidenta aseguró que se está sustituyendo la institucionalidad interna del Estado colombiano. “Ese no es el objetivo de las recomendaciones", dijo. Y reiteró que una de las principales observaciones es a crear un espacio de diálogo para encontrar una salida a la situación.

