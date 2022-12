La cédula digital se expide en Colombia desde diciembre del 2020. Este formato se porta en el dispositivo móvil, teléfono celular y de acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil representa una mejora en lo que respecta a la seguridad.



Y tanto en su formato digital como en el físico, esta versión cuenta con los más altos estándares de seguridad que evitan la adulteración y la suplantación de la identidad de las personas.



Hoy cerca de 750.000 colombianos tienen cédula digital, según cifras de la Registraduría.



¿Por qué se implementó la cédula digital?

Con la cédula de identificación digital solo necesita presentar su teléfono móvil y debe ser aceptada por todas las entidades. Foto: Registraduría

La entidad explica que esto se debe a la necesidad de mecanismos de identificación más rápidos y confiable, apalancados en las tecnologías de la información y de las comunicaciones, para evitar trámites innecesarios.



"Los ciudadanos colombianos necesitan una identificación que les permita el acceso a los servicios ciudadanos digitales del Estado y, en general, de todas las entidades que

prestan servicios a través de Internet. La cédula digital es la llave de acceso al servicio “carpeta ciudadana”", señala la Registraduría.



Dicha carpeta permitirá guardar de manera segura su registro civil, su licencia de conducción, su historia clínica, su hoja de vida, las pruebas de Covid-19 o la certificación de donación de órganos, entre otros.

¿Cuándo será obligatorio?

Con este avance en la digitalización del documento de identidad, la ciudadanía se pregunta ¿cuándo tendrán que migrar a este medio?



La Registraduría apunta que, por ahora, no es ni será obligatorio.



"Inicialmente, la cédula digital está dirigida a aquellos colombianos que voluntariamente la requieran mediante el trámite de duplicado y también a los

jóvenes que cumplan la mayoría de edad y tramiten su cédula de ciudadanía por

primera vez, quienes en este caso podrán tenerla sin costo alguno".



Por ahora, la cédula amarilla con hologramas sigue siendo válida, hasta que se emita una normativa que la declare lo contrario.

Así puede obtener la cédula digital

Los ciudadanos que quieran tener el duplicado de su cédula digital podrán realizar el pago de la tarifa mediante el sistema PSE de la página web de la Registraduría o a través de los operadores de servicios autorizados (SuperGiros, Efecty, Matrix Giros, Banco Popular y 4-72).



El costo es de $ 55.750 y con el comprobante de pago original, deben acercarse a cualquiera de las registradurías habilitadas para la toma de huellas, foto y firma.



Este trámite no requiere agendamiento de cita, ya que la atención será por orden de llegada.



Una vez se expida y sea reclamado el nuevo documento, se debe descargar la

aplicación móvil 'Cédula Digital Colombia ' y realizar el proceso de activación con una autenticación facial, quedando disponible la cédula digital en el teléfono inteligente.

