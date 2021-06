Casos en los que termina un contrato durante la licencia de maternidad

Según el artículo 239 del código sustantivo del trabajo, ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de embarazo o lactancia sin la autorización del inspector de trabajo.

Dicha prohibición cubre durante los tres meses posteriores al parto y la licencia de maternidad. Sin embargo, el hecho de que exista una protección especial para la madre no impide que sea despedida durante este periodo si incurre en una justa causa.



En caso de que esto llegase a suceder, se necesitaría previa autorización del Ministerio del Trabajo para proceder con el despido.



También puede ocurrir que el término del contrato expire durante la licencia de maternidad. En la norma señalada se aborda sobre si se debe renovar o no el contrato a una mujer durante la licencia de maternidad.



Sobre el tema, la Corte Suprema de Justicia interpretó que el contrato debe ser renovado por lo menos hasta la terminación de la licencia de maternidad.



Por último, otro escenario posible es que la trabajadora renuncie al cargo durante su licencia de maternidad. Estos casos no significan ningún tipo de riesgo para el empleador, siempre y cuando dicha renuncia sea voluntaria.