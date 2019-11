Carlos Caicedo denuncia agresión en el aeropuerto El Dorado

El gobernador electo de Magdalena y excandidato presidencial, Carlos Caicedo, denunció en la noche de este miércoles la agresión que recibió de parte de Álvaro Cotes, padre de Luis Miguel 'el Mello' Cotes, quien fue su adversario durante las pasadas elecciones regionales. El hecho quedó registrado en video.

Carlos Caicedo, gobernador electo de Magdalena, denuncia agresión de Álvaro Cotes Vives en aeropuerto de El Dorado de Bogotá en la noche de este miércoles. pic.twitter.com/KTqFFrU7kv — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 21 de noviembre de 2019

La discusión se presentó en el aeropuerto El Dorado, mientras Caicedo esperaba un vuelo de Bogotá a Santa Marta. Según denunció a través de su cuenta de Twitter, el jefe de la familia Cotes -cuya hermana es la actual gobernadora del Magdalena- estaba en estado de alicoramiento y lo agredió física y verbalmente.

Con comportamientos delincuenciales quieren detener el Cambio.



En segunda oportunidad he sido agredido por el señor Alvaro Cotes Vives, quien en estado de alicoramiento esta vez no solo de manera verbal, ahora físicamente con un golpe en la cara. @FiscaliaCol @PoliciaColombia — Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) 21 de noviembre de 2019

Durante el altercado entre Álvaro Cotes y Carlos Caicedo, que se extendió por varios minutos, se escucharon graves acusaciones de lado y lado. "Este man es un asesino, es de las Farc, lo eligió las Farc (...). Te gusta pegarle a las mujeres, ¿por qué no me pegas a mí?", le decía Cotes al gobernador electo mientras uno de sus hijos intentaba contenerlo. Pero Caicedo también le respondió, tildándolo de narcotraficante y paramilitar.



"En público para evitar que siguiera lanzando golpes señalé que el señor era un paramilitar que acababa de agredir al gobernador electo. Se puede verificar la agresión en las cámaras del aeropuerto", tuiteó Caicedo.



Según el excandidato presidencial, el motivo de la agresión por parte de Álvaro Cotes "no solo es por los resultados electorales sino por las denuncias que hicimos por el desfalco de la Vía de la Prosperidad o la manera como han empobrecido el departamento".

Aunque Cotes no aspiró a esa corporación para el próximo periodo, sí lo hizo su hijo Luis Miguel que obtuvo 195.505 votos, cifra mucho menor a los 343.786 con los que Caicedo obtuvo la victoria de esa gobernación el pasado 27 de octubre.



Además de hacer pública la agresión, Caicedo afirmó que hace "responsable de cualquier atentado" contra su vida y la su familia. También alertó a la Defensoría del Pueblo, la Policía, la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía: "Espero las autoridades actúen a tiempo antes que se suceda un hecho que no se pueda remediar contra mi integridad".



