'Caremonja' le responde insultos al youtuber Levy Rincón y lo cita en persona

Una nueva polémica se generó en redes sociales luego de que el activista y tuitero Levy Rincón y el exhumorista Víctor Manuel Osorio, conocido como ‘Caremonja’ se trataran mal en X.

Los insultos entre estas dos personas tienen registros en redes desde 2022, cuando Rincón tocó temas políticos y al amigo de ‘Caremonja’, el ‘Tino’ Asprilla, diciendo groserías en contra de los dos y sus ideales políticos.

Aunque en su momento no tuvo respuesta, el pasado 5 de marzo en la noche, en un nuevo trino insultando al exhumorista, éste decidió responderle y la situación escaló hasta que los dos se citaron de manera presencial.

En su cuenta oficial, Levy Rincón escribió: “‘Caremonja [...] le debe todo al talento del Tino Asprilla para jugar fútbol” y posteriormente hizo unas comparaciones con

el jugadores y finalizó insultando al humorista.

Yo estoy viviendo en Bogotá. Avise cuando llegue y vemos qué pasa. Me imagino que vas con tu marido porque solo no sos capaz de hacer nada. ¡Saludos! — Levy Rincón (@LevyRincon) March 6, 2024

Frente a esto, Víctor Manuel Osorio no dudó en responderle de la siguiente manera: “Hola Levy Rincon estoy por Cali esta semana, si deseas una cita conmigo con mucho gusto podemos encontrarnos”.

Pero el intercambio de insultos no terminó ahí, pues Levy continuó la disputa y aceptó el encuentro: “Yo estoy viviendo en Bogotá. Avise cuando llegue y vemos qué pasa. Me imagino que vas con tu marido porque solo no sos capaz de hacer nada. ¡Saludos!”.

‘Caremonja’, le dijo que él también vivía en Bogotá y lo esperaba el domingo, lo que amplió la discusión entre groserías y ofensas de parte y parte.

La discusión fue objeto de comentarios por los seguidores de Levy Rincón y ‘Caremonja’, quienes esperarán a que el encuentro se dé el próximo domingo.

¿Quiénes son ‘Caremonja’ y Levy Rincón?

Víctor Manuel Osorio, conocido como ‘Caremonja’, es un publicista de Tuluá, Valle del Cauca, es principalmente destacado en la industria del entretenimiento por su amistad con el ‘Tino’ Asprilla y por sui participación en programas de humor.

Por su parte, Levy Rincón se identifica a sí mismo como un Youtuber e influenciador caleño, quien ha causado varias polémicas en su cuenta de X al referirse a los políticos colombianos.

