Cancillería abrirá nueva sede en Bogotá

Con el objetivo de agilizar la expedición de pasaportes, la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, anunció la apertura de una nueva sede en el centro de Bogotá.

Para la nueva sede se habilitarán 28 nuevos módulos para la atención al público. El nuevo punto de atención estará ubicado en el Palacio de San Carlos y prestará servicios desde las 7:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.



“El objetivo es tener un sistema de atención más eficiente y ágil, superar represamientos y ampliar la capacidad de respuesta a las solicitudes de los colombianos. Esperamos tener, a diciembre, 300 mil pasaportes expedidos”, expresó Ramírez.



Además, agregó: “Agradezco el compromiso y esfuerzo del equipo de @CancilleriaCol para habilitar en tiempo récord, la nueva sede de expedición de pasaportes para los colombianos. ¡Seguiremos trabajando para fortalecer la atención al ciudadano!”.



En entrevista con RCN Radio, Ramírez les recordó que el trámite es personal y que no requiere de intermediarios.



“Invito a la ciudadanía a que haga sus trámites de manera directa. Acá no pueden delegar de ninguna manera un tercero. No tienen por qué pagarle a ninguna persona ni interna ni externa de la Cancillería, como se denunció hace unos días. Esto es un servicio público y los costos de la expedición de pasaportes están regulados, las consignaciones se tienen que hacer en el banco", dijo.



