El canciller Álvaro Leyva había asegurado que su gabinete no sería para la clase política, sino que tendría preferencia por los candidatos con carrera diplomática: “Le vamos a dar preferencia a la carrera diplomática, esto no es para regalarlos, sino es para gozar de todos los conocimientos de ustedes, enriquecidos con esta nueva visión para que podamos darle una presentación diferente a Colombia”.



Aunque ese era su ideal, lo cierto es que solo se han nombrado dos embajadores que cuentan con ese requisito: Victoria González Ariza en Guatemala y Carlos Andrés Hurtado en Egipto; además del vicecanciller, Francisco Coy.

Según lo estableció Blu Radio, las otras embajadas no han sido designadas a personas de carrera diplómatica, como el nombramiento de Luis Fernando Medina ante la OCDE, Luis Ernesto Vargas en la OEA, Leonor Zalabata ante la ONU, o Eduardo Ávila Navarrete en Madrid.



​Otro caso con ese precedente es el de Eduardo Ávila Navarrete, quien fue nombrado como embajador de Colombia en España. Es administrador de empresas y especialista en gerencia estratégica, pero no posee experiencia en un cargo público o diplomático.



A esto se le suma la plaza del cónsul de Miami, la cual le fue otorgada al general retirado de la Policía Nacional, y exinspector de la institución, William René Salamanca Ramírez. Su nombre anteriormente había sido conocido por liderar el empalme en el sector Defensa.



A su vez, las designaciones de Armando Benedetti como embajador en Venezuela, Camilo Romero en Argentina y León Freddy Muñoz en Nicaragua, no siguen con la promesa que Leyva hizo en su momento.



Por ahora se está a la expectativa de quiénes ocuparán embajadas importantes como las de Londres y París.



REDACCIÓN POLÍTICA​