Camila Quintana Montejo tiene 30 años y ha construido una carrera como docente desde el 2015, en asuntos de liderazgo, ciudadanía y construcción de paz; y también como consultora en temas de equidad de género, inclusión, diversidad y sostenibilidad.



Tiene estudios en Asuntos Internacionales en la George Washington University, con énfasis en resolución de conflictos, y una doble titulación en Estudios Latinoamericanos y Hemisféricos. Y cuenta con una maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo, con énfasis en Género, Equidad y Desarrollo.

Ahora Quintana se lanzó a la política. Es candidata a la Cámara por Bogotá por el partido Alianza Verde y espera lograr una curul este 13 de marzo. "De ahí es que vengo. Y también desde ese ejercicio fue muy evidente para mí que había un límite en lo que podía lograr desde la academia y desde el activismo, y por eso sentí que era mi responsabilidad de dar este salto", cuenta.

Por eso, a través del ejercicio político, espera profundizar y "llegar a la raíz" de todas esas problemáticas que ha venido trabajando desde otros ámbitos.



Entre sus prioridades está luchar por los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+. En ese sentido, considera que es necesario que se cumpla lo que sentenció la Corte Constitucional frente a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), para garantizar que todas las personas gestantes en el país tengan acceso a estos servicios.



También manifiesta que es urgente aliviar la carga laboral que tienen las mujeres. "Tenemos que potenciar el trabajo del Sistema Nacional de Cuidado para que no solo alivie la doble jornada en las mujeres, sino que también transforme las lógicas sociales que crean esa doble jornada, que los hombres se involucren en el cuidado", señala.

Lo anterior, señala, porque hoy las mujeres realizan más del 80 por ciento del cuidado no remunerado. Es decir, además de cumplir en muchas ocasiones con un empleo remunerado, llegan a sus casas para hacer otras horas de trabajos relacionados con el manejo del hogar: cuidar a los niños, arreglar la casa, hacer la comida. Tareas "que se espera que hagan simplemente porque son mujeres", remata.



En cuanto a las poblaciones diversas, dice que "es urgente que hagamos control político a las entidades públicas para realmente asegurarnos que cumplen los estándares de no discriminación que hoy se supone que deben cumplir, pero sabemos que la población trans y la población LGBTIQ+ en general siguen enfrentando discriminación".

Incentivar la sostenibilidad

Otro de sus pilares está en el desarrollo sostenible. Enfatiza que es necesario incentivar un modelo de desarrollo que no ponga lo económico sobre lo social y lo ambiental, sino todo lo contrario: "creer que si invertimos en protección ambiental y en lo social vamos a tener un crecimiento económico que, además, garantice prosperidad a largo plazo para todos".



Específicamente en Bogotá, advierte que hay un problema de manejo de residuos dramático en la capital, por lo que debe pensarse en cómo resolverlo protegiendo el medioambiente.



"No podemos seguir echando cosas al relleno de Doña Juana. Tenemos que modernizar nuestra lógica del manejo de residuos", dice. Y resalta iniciativas de agricultura urbana y de huertas comunitarias que se han gestionado y que, considera, deben potenciarse no solo para la ciudad sino para el resto del país. Estas "tienen que ver no solo con producción local, sino también con sostenibilidad y seguridad alimentaria y que las comunidades se puedan alimentar a sí mismas".

Quintana, feminista, buscará un escaño en la Cámara por Bogotá, con el número 113 de Alianza Verde. Foto: Página oficial de Camila Quintana

Más allá del ámbito local, enfatiza en que la lista de problemas ambientales en Colombia es extensa, por lo que no se deben dejar de lado temas como la deforestación y la no conservación de las cuencas hídricas.



Finalmente, Quintana critica el manejo que le ha dado este gobierno a los acuerdos de paz logrados en 2016. Dice que "han acabado o puesto en pausa indefinida las promesas que tenía el acuerdo", pero que aún se está a tiempo de "rescatarlos", por lo que considera que esa es otra tarea urgente para los legisladores que serán elegidos este domingo.



"Lo importante es que la gente sepa que hay buenas opciones para Congreso y que salgan a votar", concluye la candidata a la Cámara.

REDACCIÓN EL TIEMPO