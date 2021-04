'Las previsiones económicas para Colombia son optimistas': PNUD

El Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia, Alejandro Pacheco, se pronunció sobre el impacto socio-económico que ha tenido la pandemia por covid-19 en el país.

Pacheco asegura que desde marzo de 2020 se ha hecho seguimiento sobre este tema en Colombia y a nivel mundial. “Se trata de una crisis sistémica global. Por primera vez en 30 años el (Índice de Desarrollo Humano) IDH cae, esto no se había visto nunca en 30 años”, afirmó.



El IDH mide 3 dimensiones del desarrollo humano: “por un lado tenemos el impacto en salud, por otro lado, el impacto en educación y en tercer lugar todo lo que tiene que ver con el ingreso”, explicó el Representante.



Expresó que al observar dichas variables en el país se ve un incremento del déficit fiscal del 7%, una caída del PIB de casi el 6%, una disminución en los ingresos del Estado de un 11% y los gastos incrementados en un 16%. A partir de programas como Ingreso Solidario y otros implementados por el Gobierno nacional, “se han duplicado la cantidad de hogares que reciben atención antes y después del covid”.



El Representante también afirmó que “estaba previsto que la pobreza aumentara en 7 puntos porcentuales, es decir, pasábamos de un 35% a por encima de un 42%”. Sin embargo, hay una mitigación de 4 puntos porcentuales. “Esto implica que dos millones de personas no hayan transitado a una situación de pobreza”, aseguró.



Agregó respecto al indicador para desigualdad, Gini, que dicha cifra se tendría que haber disparado, sin embargo, casi no se movió. “Las estimaciones que tenemos son consistentes con todos los demás economistas que hemos estado hablando. Ha habido un impacto en nuestras políticas”, expresó. Concluyó que las previsiones para Colombia son optimistas, según Pacheco, estas dan un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 5% por encima de la medida regional que está en 3.7%.

