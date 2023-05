En la noche de este miércoles el presidente Gustavo Petro anunció mediante su cuenta de Twitter el hallazgo de los cuatro menores que se encuentran desaparecidos tras el accidente de una avioneta el pasado primero de mayo en Caquetá.



"Después de arduas labores de búsqueda de nuestras Fuerzas Militares, hemos encontrado con vida a los 4 niños que habían desaparecido por el accidente aéreo en Guaviare. Una alegría para el país", dijo el mandatario en el trino que borró horas después.



En horas de la mañana de este jueves, el presidente dijo que esta información no había sido verificada y se excusaba con los colombianos: "He decidido borrar el trino debido a que la información entregada por el ICBF no ha podido ser confirmada. Lamento lo sucedido. Las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas continuarán en su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando", aseguró el presidente Petro en sus redes sociales.



He decidido borrar el trino debido a que la información entregada por el ICBF no ha podido ser confirmada. Lamento lo sucedido. Las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas continuarán en su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando.



En este… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 18, 2023

Frente a este trino, el excandidato a la presidencia Federico Gutierrez salió en defensa del mandatario: "Que cansancio el día a día donde solo vemos quien busca acabar con quien como si todos fuéramos perfectos . No lo somos. Somos humanos y nos podemos equivocar".



Adicional a esto, dijo que: "todos los Colombianos solo queremos que los niños sean encontrados con vida. ¿Muy difícil unirnos así sea en algo tan importante como esto?".



Hasta el momento las autoridades continúan en la búsqueda de los cuatro niños de la comunidad Muinane, Lesly Ronoque Mucutuy, de 13 años; Soleiny, de 9 años; Tien Noriel, de 4 años; y Cristin Neriman, de solo 11 meses.

