Podcast: Hablan los ateos, ¿se debe cambiar el logo de la Policía?

En la última semana surgió una polémica luego de que un oficial de la Policía le ganara una tutela a esa institución luego de que le hicieron un llamado de atención escrito por no cantar el himno de la institución ni decir su código de ética.

El patrullero le manifestó a su superior que no cantaba el himno ni recitaba el código porque allí se invocaba a Dios y él era ateo, sus superiores señalaron que el uniformado dijo inicialmente que no se los sabía y luego mencionó otras razones como que no quería ser policía.

Por ello, el vocero de la Asociación de Ateos de Bogotá, David Mariño, habló sobre este asunto.



Aseguró que esta organización busca defender el Estado laico y los derechos humanos que están relacionados con ello. Además, habló de la poca separación que aún hay entre Iglesia y Estado, de su preocupación porque las iglesias se puedan tomar el poder en el país y comentó sobre el exprocurador Alejandro Ordoñez.



Escuche aquí el podcast:

