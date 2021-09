Así se alistan partidos cristianos para afrontar las elecciones de 2022

Los dos partidos cristianos más grandes y que tienen personería jurídica se pusieron de acuerdo para enfrentar de manera conjunta las elecciones del próximo año.



Acordaron crear una coalición política de cara al 2022 para enfrentar las elecciones a Congreso y están evaluando la posibilidad de extenderla en lo que tiene que ver con la presidencia.

El Movimiento Mira y Colombia Justa Libres empezaron a trabajar en lo que denominaron la Gran Coalición Nos Une Colombia.



Por ahora, únicamente esa alianza tiene como destino el Congreso. En ese sentido, lo que han planteado es construir una lista abierta para el Senado, integrada por candidatos de los dos partidos cristianos.



Pero también le están apostando a quedarse con algunas cámaras en las regiones. Igualmente con listas abiertas.



Hoy en día, entre los dos movimientos políticos suman seis senadores y dos representantes a la Cámara.



En las pasadas elecciones para Congreso, Colombia Justa Libres obtuvo un poco más de 463.000 votos, mientras que el Mira consiguió algo más de 522.000 votos.

“Creemos que podemos conseguir entre ocho y 10 senadores y ganar al menos unas 22 cámaras”, dijo el senador John Milton Rodríguez, aspirante presidencial de Colombia Justa Libres (CJL).



Como la primera fase de la estrategia es el Congreso, los dos partidos ya se reunieron y definieron cómo quedarán ordenados en la lista. Los números impares le correspondieron al Mira y los pares serán para Colombia Justa Libres.



En ese orden de ideas, en el Mira, el senador Carlos Guevara aspira a ser la cabeza de lista para el Senado. El segundo podría ser el senador John Milton Rodríguez y el tercero sería para la actual senadora Ana Paola Agudelo, también del Mira.



De todas maneras, esto está sujeto al tema de la paridad de género y a si Rodríguez se mete de lleno en la aspiración por la presidencia en el 2022.

Presidencia

Precisamente en lo que tiene que ver con la posibilidad de que los movimientos cristianos tengan su propio aspirante presidencial, Rodríguez reveló que siguen trabajando con el Mira en la construcción de un acuerdo para tener uno.



Por ahora, CJL tiene a dos precandidatos presidenciales, el senador Rodríguez y Ricardo Arias, exdirector del Fondo Nacional del Ahorro. El Mira no tiene aspirante presidencial.



Y la propuesta es que cada uno de los partidos tenga un precandidato y se defina en una consulta interna en marzo el candidato de la coalición.



La idea que se baraja es que quien quede de segundo en la consulta sea la fórmula vicepresidencial.



Sin embargo, hasta el momento esa propuesta parece no generar mucho entusiasma en los dirigentes del Mira.



La alianza que se ha acordado entre estos dos movimientos cristianos en últimas tiene un objetivo claro que es conseguir que las dos colectividades logren mantener sus personerías jurídicas, algo que no solo les da recursos estatales para su funcionamiento, sino la posibilidad de avalar sus candidatos.



En un asunto matemático entre los dos partidos pueden acercarse al millón de votos, lo que les garantizaría superar el umbral y mantener las personerías.

Otros cristianos

Dentro de los sectores cristianos que están en la política, todo indica que la senadora Claudia Rodríguez de Castellanos, de la iglesia Misión Carismática, continuará haciendo parte de las toldas de Cambio Radical.



Al exsenador Jimmy Chamorro, reconocido en el ambiente político y religioso, lo están animando para que haga parte de esta coalición. Todavía no ha oficializado su decisión.



Y lo que por ahora no está claro es qué decisión tomará la exfiscal y exembajadora Viviane Morales, quien renunció a la embajada colombiana en París y se daba como un hecho que llegaría al país para estar en alguna lista al Congreso o, incluso, para aspirar a la presidencia.

