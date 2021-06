Así puede donar órganos voluntariamente en Colombia

Según la Ley 1805 de 2016 toda persona en el momento en que fallece una persona mayor de edad, esta se convierte en un potencial donante de órganos. Salvo que en vida haya manifestado por escrito, su clara intención de no hacerlo.

Dicho trámite no tiene ningún costo y tampoco requiere de ningún abogado. En caso de que usted no quiera convertirse en un donante de órganos después de su fallecimiento, puede manifestar por escrito su voluntad.



(Lea: Llegarán 1,5 millones de dosis para vacunación por parte de privados)



Una vez se produzca la muerte, el documento deberá ser autenticado ante un Notario Público y luego, deberá radicarse ante el Instituto Nacional de Salud (INS).



La voluntad de no ser donante de órganos también se puede manifestar ante la EPS (Empresa Promotora de Salud), en el momento de la afiliación. La empresa deberá dejar constancia de su decisión e informarla ante el INS.



(Le puede interesar: Puntos de vacunación a los que puede asistir sin cita en Bogotá)



Esta voluntad no puede ser sustituida por los familiares de la persona fallecida.