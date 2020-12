¿Democracia o autoritarismo? Esto dicen los colombianos, según estudio

En medio de la pandemia del coronavirus, en Colombia ha aumentado la disposición a las protestas, mientras que el apoyo a la democracia continúa su declive constante.



Estos son los resultados de la organización filantrópica global, Luminate, que realizó una investigación a través de una encuesta en línea aleatoria que recopiló un total de 26.000 respuestas en tres oleadas (mayo, agosto y octubre de 2020) en cuatro países (Argentina, Brasil, Colombia y México).



La investigación se propuso medir la favorabilidad de la democracia, la satisfacción con las respuestas de los líderes a la crisis del covid-19, la confianza en las fuentes de información, entre otras áreas.



De este modo, concluyeron que la satisfacción de los ciudadanos con la gestión de la crisis por parte de su gobierno ha disminuido en varios países de América Latina.



En Colombia, ante la pregunta de qué tan bien cree que el Gobierno está manejando la situación del covid-19, el 43 por ciento de los 19.811 encuestados, aseguró que bien, el 25 por ciento dice que mal, el 19 por ciento dice que muy mal y el 13 por ciento dice que muy bien.



El estudio advierte que aunque el 63% de colombianos encuestados dice preferir la democracia a otros sistemas políticos, el 16% prefiere el autoritarismo y al 21% dice no importarle.



Asimismo, la investigación resalta que hay un incremento significativo en el apoyo a la protesta social: el apoyo a las protestas aumentó del 43% al 51% entre agosto y octubre.



Otro de los datos que allí se muestran es que 36% asegura que sus ingresos han disminuido en los últimos 45 días.



