Angelino Garzón contradice a Barreras sobre diálogo con Eln

Angelino Garzón, embajador de Colombia en Costa Rica, se pronunció este martes sobre el trino del senador de oposición Roy Barreras quien aseguró que el diálogo con la guerrilla del Eln no avanzó por Garzón.



(En contexto: ‘Diálogo con el Eln no avanzó por Angelino Garzón’: Roy Barreras)

En diálogo con La W desmintió a Roy Barreras e insistió que en temas de paz en Colombia solo habla con el presidente de la República y el alto comisionado para la Paz, así como por el Eln, solo hablan los voceros del Eln.



Asimismo, ante Blu radio, dijo que a Cuba no va desde el octubre 2011, cuando fue como vicepresidente con un grupo de empresarios colombianos.



Frente al hecho también habló el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien desmintió la supuesta autorización para que Angelino Garzón sostuviera reuniones con el grupo armado ilegal para ese proceso.



(Además: Francia Márquez y Ángela Robledo: precandidatas a la presidencia)



“El gobierno Duque comenzó el 7 de agosto de 2019. Yo me posesioné el 13 de agosto. Desde ese momento, ni el presidente ni yo, autorizamos a Angelino Garzón ni a nadie para que se reúna con Eln”, aseguró en un comunicado.



Además, advirtió que se hizo una labor exploratoria: “yo conversé varias veces con ‘Pablo Beltrán’ y ninguna de esas conversaciones se acerca a algo de lo insinuado por Santos”, resaltó, e indicó que, incluso con la evidencia presentada por el comunicado de prensa de la Misión de Verificación de Jean Arnaud, queda claro que, “o no enteraron a Juan Manuel Santos o hay un retrovisor borroso. No creo que mienta. Respeto mucho la dignidad del expresidente, pero también resalto la seriedad de nuestro gobierno”, puntualizó.



El trino de Barreras se dio luego de que el expresidente Juan Manuel Santos revelara en un conversatorio que sus esfuerzos para lograr un acuerdo de paz con la guerrilla del Eln se vieron frustrados al final de su mandato porque "un importante vocero del actual Gobierno" aconsejó a esa guerrilla no hacerlo.



(Le sugerimos: ¿Habrá consecuencias por trino de 'Súper' contra apellido por Samper?)



Por tanto, Ceballos anotó que lo mencionado recientemente por el expresidente es contradictorio con lo expresado durante su gobierno y también por Jean Arnaud, entonces jefe de la Misión de Verificación de la ONU y del primer cese del fuego entre 2017 y 2018.



“En un comunicado de prensa firmado el 1 de agosto de 2018, Naciones Unidas dice que el cese del fuego no es verificable. A invitación de la mesa diálogos de La Habana, el jefe de misión se reunió con las delegaciones de gobierno del presidente Santos y del ELN el 31 julio de ese año, y constataron que no había condiciones para lograrlo. Es decir, las dos partes consideraron que no existían condiciones para llegar al cese del fuego, por lo que cualquier interpretación adicional sería contraria a esa posición”, subrayó Ceballos en referencia al mencionado documento.