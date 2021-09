Angélica Lozano: historia política y biografía

Angélica Lisbeth Lozano Correa nació el 7 de mayo de 1975. Abogada de la Universidad de la Sabana con magíster en gerencia y práctica del desarrollo de la Universidad de los Andes.

Concejal de Bogotá (2011-2013); Consultora de Naciones Unidas coordinando la Mesa de Género de la Cooperación Internacional que articula programas de ONU y varias embajadas sobre acceso a la justicia de las mujeres y salud sexual y reproductiva (2009-2011); Alcaldesa local de Chapinero (2005- 2008); Asesora de dos senadores independientes, ambos de la comisión primera sobre asuntos constitucionales: Ingrid Betancourt (2000-2001) y Antonio Navarro Wolff (2001-2005).



Antes de su inicio en la vida electoral fue activista, vocera de las veedurías ciudadanas “La séptima se respeta” y “La ciclovía se respeta” activas desde 2010 sobre movilidad, uso de la bicicleta y recreación en la ciudad. Activista por la igualdad de las personas LGBT: Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas desde 2002.

"Esto fue idea de ella. Por eso estamos acá, en un parque para disfrutar con los ciudadanos", explicó Angélica Lozano, esposa de López y congresista. Foto: Comunicaciones Claudia López

En 2011 fue elegida concejal de Bogotá por Progresistas, movimiento ciudadano con firmas. Obtuvo la tercera votación de la lista de 45 aspirantes que cuenta con una bancada de 8 concejales. Progresistas en 2013 se fusionó en la Alianza Verde.



La elección en la alcaldía local de Chapinero no es por voto popular. La designó el alcalde mayor de la terna que aprobó la Junta administradora local. La terna surgió del examen sobre la ciudad y administración pública que aplicó la Universidad Nacional. De 49 aspirantes en Chapinero, pasaron 9.



“Políticamente soy de centro-izquierda. Aunque vengo de una familia bipartidista he participado únicamente en procesos “independientes” de los partidos históricos. 'Hacia una alternativa política colectiva' proceso académico y cívico fue mi escuela fundamental de 1998 a 2001. Ahí conocí a las personas y equipos de trabajo con los que siento más afinidad y con los que después he trabajado, como Antanas Mockus, Antonio Navarro, Enrique Parejo, Sergio Fajardo y Carlos Vicente De Roux. Estoy convencida de la necesidad de más mujeres en la política, ya que podemos incidir en forma distinta en lo público y aún somos pocas”, asegura la Lozano.



