'Soy respetuosa de la Corte Constitucional y sus fallos': Robledo

Al revisar una acción de tutela presentada por la representante Ángela María Robledo, la Corte Constitucional confirmó la decisión del Consejo de Estado que anuló su elección por doble militancia.

La discusión se había generado cuando Robledo llegó al Congreso para el periodo 2018-2022, luego de obtener una curul contemplada en el Estatuto de Oposición. Después, la Corte anuló el llamado a ocupar su curul por incurrir en doble militancia.



La decisión se tomó luego de que la Corte eligiera para su revisión la tutela que había interpuesto la congresista contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, ante las demandas de doble militancia.



“Siempre he sido respetuosa de la Corte Constitucional y de sus fallos, y esta no será la excepción. En su momento, cuando decidí acompañar a Gustavo Petro como fórmula a la vicepresidencia, consulté con expertos constitucionalistas, quienes me aseguraron que no estaba violando ninguna norma, por cuanto la doble militancia no está contemplada como causal de inhabilidad para aspirar a la presidencia o vicepresidencia”, indicó la congresista.



Adicionalmente, expresó: "El fallo anula de nuevo mi elección en la curul que me otorgó el Estatuto de Oposición; un golpe a la oposición. Noticia dolorosa, pero encontraré la fuerza para continuar nuestro camino político".



La decisión de la Corte Constitucional se tomó por 5 votos contra 4, con la participación de la conjuez Ruth Stella Correa, expresidenta del Consejo de Estado, ante el impedimento que presentó la magistrada Paola Meneses.



Ante la votación, Robledo manifestó: "La votación de la Corte Constitucional

que me quita de nuevo la curul. Fallo que respeto, pero me produce enorme tristeza y desconcierto. Un golpe a la oposición y a la democracia porque se afectan inhabilidades a presidencia / vicepresidencia que son taxativas en la Constitución".



Según Robledo, la tutela presentada por Jorge Iván Palacio, exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional, y el jurista Jefferson Dueñas argumentaba protección al debido proceso, al ejercicio de sus derechos políticos y a su derecho de hacer oposición política.

Como señaló la Corte Constitucional, Robledo incurrió en doble militancia porque debió renunciar a la curul que ocupaba en la Cámara de Representantes, por el partido Alianza Verde, un año antes de inscribirse como fórmula vicepresidencial del excandidato presidencial Gustavo Petro, por el movimiento Colombia Humana.

Dirigentes políticos reaccionan

Líderes políticos reaccionaron a la decisión de la Corte de anular de manera inmediata la curul de Ángela María Robledo.



"Durante toda su trayectoria en el Congreso, @angelamrobledo ha librado una lucha ejemplar por defender la participación de las mujeres en la política. La decisión que hoy la priva de su curul es la negación de ese derecho y, además, un retroceso para las garantías a la oposición", expresó el senador por el Polo Democrático Iván Cepeda Castro.



"Los fallos de la justicia se respetan SIEMPRE, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellos. Duele perder a @angelamrobledo en el Congreso, una #mujerberraca de la que he aprendido mucho, cuando coincidimos y en la diferencia", escribió la senadora por el Partido Verde Angélica Lozano.



Así mismo, el senador Jorge Enrique Robledo manifestó: "Le expreso mi solidaridad a ⁦@angelamrobledo por este fallo. Y mi convencimiento acerca de que Ángela María seguirá adelante con sus luchas democráticas".



Igualmente, el senador por el Partido Verde Antonio Sanguino expresó: "Mi abrazo y mi respeto a tu liderazgo, @angelamrobledo. En democracia, las decisiones de la justicia se acatan, pero sin duda esta es un golpe a una curul de la paz y la oposición. ¡Seguirás contando para nuestras grandes batallas democráticas!".

