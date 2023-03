En el escándalo por el encuentro de Nicolás, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, con familiares del parapolítico Musa Besaile, entró a terciar otra de las hijas del jefe de Estado, Andrea Petro, quien no deja bien parado a su hermano.



En una entrevista que le dio a la revista CAMBIO, Andrea aseguró que "ni ella ni su familia tenían conocimiento de ese encuentro, y que su padre está preocupado y decepcionado".

“Me da rabia porque nosotros no somos así. Pienso que el poder se le subió a la cabeza. Y mi papá, como cualquier padre, está preocupado por su hijo y decepcionado”, le dijo Andrea Petro a la mencionada revista.



Cabe recordar que hace dos semanas Besaile se acogió a sentencia anticipada en la Corte Suprema de Justicia, por sus nexos con Salvatore Mancuso.



En su diálogo con CAMBIO, Andrea Petro reveló que Nicolás no le habría dicho a su padre de ese supuesto encuentro. "La verdad es que él siempre hace sus cosas por su lado sin consultar. Yo ya había visto que su novia estaba en la finca de ellos hace unos días, por eso no me sorprende la famosa foto (entre Nicolás Petro y el hijo de Musa Besaile)”, dijo.



Sin embargo, este lío no es el único que enfrenta Nicolás Petro actualmente. Él está en el ojo del huracán desde que su exesposa Day Vásquez reveló unos chats en los que supuestamente se ventila la posibilidad de que recibió dineros ilegales y una casa. Además, transcendió que se habría reunido con ministros y otros funcionarios para pedir puestos.



Nicolás Petro y Musa Besaile hijo. Foto: Archivo Particular

En su diálogo con CAMBIO, Andrea Petro manifestó que cuando le reclamó a su hermano por sus encuentros con los Besaile, este lo negó todo. “Nicolás hace las cosas por su lado y antes soy yo la que le avisa a mi papá para que lo tenga en su conocimiento. En cuanto a mí me corresponde, siempre le digo todo a mi papá para saber su opinión, pero él no”.



En su cuenta de Twitter, Andrea Petro acabó de echarle más leña al fuego. Dijo que "la familia no está por encima de todo, primero es la nación y el respeto al pueblo colombiano". No obstante, agregó que hay que dejar la justicia actúe y que su fallo "se acatará y respetará"

Voy a ser clara y franca con uds.

La familia no está por encima de todo, primero es la nación y el respeto al pueblo colombiano. El presidente muestra su honestidad y transparencia. Todo está en manos de la justicia, se respetará y acatará su decisión. https://t.co/wKeexieE0Q — Andrea Petro (@andreapetro91) March 6, 2023

Según lo informó CAMBIO, Milena Flórez, esposa del exsenador Besaile, pretende llegar a la Gobernación de Córdoba y está buscando el apoyo del Pacto Histórico.

