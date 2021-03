Amenazan a presidenta de Alianza Verde en el Magdalena

La presidenta del Partido Alianza Verde en el Magdalena fue amenazada de muerte. La pasada noche del jueves 18 de marzo recibió una corona fúnebre en la puerta de su casa, después de que el miércoles 17 de marzo le llegara un panfleto en el que le decían que se retirara de la política.

El Partido Alianza Verde denunció las amenazas: “pedimos una vez más a todas las autoridades su mayor presteza y garantías para determinar quién está detrás de esto y salvaguardar la vida de nuestra lideresa”.

Hace pocas horas fue amenazada nuevamente nuestra dirigente del Magdalena Rosita Jiménez @rositaj2 . De manera cobarde llegó a la puerta de su casa una corona fúnebre para intimidar su integridad y vida. @FiscaliaCol @PoliciaColombia @UNPColombia @JaimeNavarroWo pic.twitter.com/WG1n9hNxTE — Partido Alianza Verde 🌻 (@PartidoVerdeCoL) March 19, 2021

“No dejaré de actuar, no apagaré mi voz, no cederé los espacios que hemos ganado con trabajo y esfuerzo. Seguiré haciendo lo que me propuse; construir un Partido Verde sólido en principios y coherencia, con una única arma, los argumentos y la defensa de nuestros principios”, comunicó Jiménez.

Comunicado a la Opinion Pública

Solo les dejo un mensaje, NO LO LOGRARÁN, SOY MÁS FUERTE !!!💪 💚🌻✏️🥕🛡Partido Alianza Verde #MagdalenaVerde #NiUnaMas #MasMujeresEnLaPolitica @PartidoVerdeCoL pic.twitter.com/TCQe2K5m27 — Rosita Jimenez (@rositaj2) March 19, 2021

La alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, aseguró que a través de la Policía de Santa Marta se le asignaría un esquema de preventivo de seguridad a Jiménez y a su familia.



Además, anunció que hoy viernes 19 de marzo se realizaría una mesa de trabajo con la Procuraduría General de la Nación, Personerá Distrital, Defensoría del Pueblo, la Unidad Naciona de Protección, la Policía de Santa Marta y la Unidad de Víctimas.



Miembros del Partido se rechazaron las amenazas en contra de esta dirigente del Magdalena.

El @PartidoVerdeCol está lleno de #MujeresBerracas.



Invito a la población del Magdalena a rodear y exigir garantías para el ejercicio político de @rositaj2. Su comunicado es muestra de su valentía: no cederá ante quienes quieren callarla. pic.twitter.com/0qbUIKbLhd — Angélica Lozano Correa🏳️‍🌈 (@AngelicaLozanoC) March 19, 2021

Mi solidaridad con la dirigente del Magdalena, Rosita Jiménez @rositaj2. Su vida es sagrada y ante las amenazas de las que es víctima, @IvanDuque y @UNPColombia tienen que protegerla. Te rodeamos Rosita. — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) March 19, 2021

