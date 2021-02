'Hace mucha falta Carlos Holmes, se siente un vacío grande': Uribe

Hace 13 días se conoció una noticia que conmocionó al país, especialmente a los miembros y seguidores del partido Centro Democrático. El 26 de enero de este año falleció Carlos Holmes Trujillo, uno de los más fuertes referentes del uribismo en Colombia.



Estuvo durante 45 años en el servicio público y la política siempre la llevó en las venas: fue alcalde, embajador, ministro, constituyente y precandidato presidencial. A lo largo de su carrera, uno de sus más fervientes compañeros fue el expresidente Álvaro Uribe.



(En contexto: El hombre, el político, el estadista: 45 años de servicio público)

En medio de una entrevista que tuvimos en vivo con el exsenador sobre su polémica propuesta de intervenir EPM, Uribe habló sobre el impacto que tuvo en su vida la noticia del fallecimiento de Trujillo.



"Esa semana estuve muy conturbado. Yo me acosté ese lunes con esperanza porque temprano en la noche me dijeron que había mejorado, pero con una duda porque nos sacaron reporte público", contó.



(Le sugerimos leer: No se intervendrá EPM: Duque en respuesta a propuesta de Álvaro Uribe)



En la noche de ese lunes, de acuerdo con el parte oficial sobre la muerte, el jefe de la cartera de Defensa presentó un "deterioro progresivo de su condición clínica, agravada por complicaciones relacionadas a sus comorbilidades de base, sin una respuesta adecuada a la terapia establecida".

Cuando me dijeron que murió el Ministro no lo creí. Fueron 48 años de amistad FACEBOOK

TWITTER

Foto de Carlos Holmes Trujillo abrazando a su jefe, el expresidente Álvaro Uribe, en la oficialización de la campaña por el 'No' en el plebiscito por la paz. Foto: Mauricio Dueñas / EFE

El exmandatario narró también que se despertó a las 2:30 de la mañana y se encontró con la noticia de otra muerte. Primero supo que había fallecido el líder sindical Julio Roberto Gómez.



Sobre él manifestó que era un "gran amigo" suyo y que fue un "líder democrático que permitía la interlocución asi tuviera diferencias con uno. Al momentico me dijeron que murió el ministro. No lo creí".



(Le recomendamos: Julio Roberto, el sindicalista carismático y amigo de la conciliación)



Uribe, notablemente afligido, dijo que siente mucha tristeza por su partida, pues fueron 48 años de amistad. "Yo lo aprecié mucho".



Finalmente, aseguró que se siente un vacío grande y que hace mucha falta "su transparencia y franqueza siempre amable".



Trujillo era uno de los líderes más fuertes del partido Centro Democrático. Incluso, ya se hablaba de un posible retiro de su cargo para arrancar la carrera hacia la presidencia de Colombia. Frente a su ausencia para la disputa electoral, el expresidente Uribe aseguró que en el partido van a "batallar".



(Puede seguir leyendo: Uribismo le madruga a campaña al Congreso con figuras públicas)



ELTIEMPO.COM