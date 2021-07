Periodista, ingeniera, salsera: las versiones de la alemana expulsada

Tras la expulsión de Rebecca Sprößer de Colombia, la alemana reconocida por hacerse parte de la denominada primera línea en Cali, participando incluso de jornadas de protestas y enfrentamientos con las autoridades, se conocieron detalles de su estadía en Colombia.



El director de Migración Colombia reveló datos sobre el proceso de expulsión de Rebecca y detalles de los argumentos que entregó sobre las razones de su presencia en Colombia, las cuales fueron contradictorias.

Según Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, en conversación con BLU Radio, contra la alemana no existía vinculación por delitos, pero ante su situación de seguridad y la realización de actividades no relacionadas con las razones de ingreso, se determinó la expulsión.



Sobre las razones que esgrimió Rebecca Sprößer ante las autoridades sobre las razones de su viaje y permanencia en Colombia, fueron distintas y contradictorias: "primero dice es ingeniera, luego dice que es periodista, luego que vino a tomar clases de salsa, luego que venía a trabajar en una empresa de clases de salsa. Lo cierto y lo que consta es que terminó participando de esa denominada 'primera linea', que ha hecho tanto daño en Cali, además en un sector donde además fue secuestrada una mujer de la Policía".



El director de Migración Colombia explicó que Rebecca Sprößer fue trasladada en vuelo comercial de Cali a Bogotá, y luego de la realización de las pruebas PCR fue embarcada en un vuelo a Alemania, de manera sincronizada con las autoridades alemanas.