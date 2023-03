El exministro de Educación, Alejandro Gaviria, reiteró sus críticas a la reforma de la salud que radicó el gobierno Nacional en el Congreso. Gaviria afirmó que "persisten las confusiones".

A través de su cuenta de Twitter, Gaviria señaló: "La reforma a la salud que finalmente se apruebe va a ser muy distinta a la presentada hace un mes. La ponencia tendrá que definir con claridad el sistema mixto y la transición. Persisten confusiones. Reitero mis preocupaciones con el proyecto original".

Cabe recordar que el también exministro de Salud de la administración de Juan Manuel Santos ha sido un duro crítico de la reforma de la salud que lidera la actual ministra de Salud, Carolina Corcho. De hecho, Gaviria salió del gabinete del presidente Gustavo Petro hace dos semanas.



En su blog, Gaviria recalcó sus principales preocupaciones acerca de la reforma a la salud.



Según el exministro, para la presentación de la reforma de la salud no se elaboró un diagnóstico claro. "Todo esfuerzo reformista debe empezar por un diagnóstico, por un análisis de lo que funciona y no funciona, por una evaluación de las capacidades instaladas (nunca se comienza de cero) y las heterogéneas realidades territoriales. Eso no ha ocurrido con la reforma a la salud que ahora se propone. El diagnóstico no es claro".



Gaviria apuntó que el proyecto de la ministra Corcho, "pareciera insinuar que todos, o la mayoría de los problemas se originan en la administración (privada o no pública) del sistema. Como si eliminar las EPS fuera una solución a los problemas de insostenibilidad financiera, corrupción y desigualdades territoriales".



Casi todos los hogares colombianos están protegidos financieramente: una enfermedad no implica una quiebra familiar, ni obliga a la liquidación de activos.

Para Gaviria, "los problemas financieros existen en todos los sistemas de salud. Los sistemas públicos europeos están al borde de la quiebra. El susbsistema colombiano del magisterio (que no tiene EPS) enfrenta también grandes dificultades financieras y tiene, en comparación con el Régimen Contributivo, tres veces más quejas por 1.000 afiliados. Lo mismo ocurre con el subsistema de las fuerzas armadas".



El exministro señaló que hay mucho que conservar del sistema actual de salud. "Casi todos los hogares colombianos están protegidos financieramente: una enfermedad no implica una quiebra familiar, ni obliga a la liquidación de activos. Un puñado de hospitales del país están entre los mejores de la región. Los sistemas de información se han sofisticado como resultado de décadas de trabajo.



El manejo de muchas enfermedades crónicas es ejemplar. En los mejores hospitales privados se atienden personas de todos los orígenes socioeconómicos. En fin, el sistema actual es producto de 30 años de innovación y trabajo colectivo. Destruirlo sería un suicidio".

Ruta de atención para los pacientes

El exministro de Educación asegura que en la reforma de la salud "la ruta de atención no es clara. El sistema planteado es, por diseño, fragmentado: parte de una división entre la atención primaria y la de mayor complejidad. Además, no contempla una respuesta precisa para una serie de actividades esenciales. Hoy las EPS tienen diez veces más centros de atención primaria que los propuestos en la reforma, ¿Qué va a pasar entonces? ¿No tendríamos en el esquema muchas más colas y problemas de atención? ¿Quién va a coordinar el traslado de los pacientes? La sola Nueva EPS hace 800.000 transportes terrestres al año, y miles de transportes aéreos".

Recursos de la salud

Según Gaviria, la reforma de la salud ignora este punto esencial y hace estas preguntas: ¿Quién va a realizar el control de gastos? ¿La auditoría de cientos de millones de facturas?



Afirmó que "suponer, como en la propuesta actual, que con un sistema de información que no existe y tres mil personas desde Bogotá se va a hacer esta tarea, es ilusorio. Sin control del gasto, la quiebra del sistema será inevitable y acelerada. ¿Quién va a encargarse del control del recaudo de las contribuciones? Suponer que la UGPP puede hacerlo, es también ilusorio".

