En diálogo con Blu Radio, Alejandro Gaviria, exministro de Educación, dio su punto de vista frente a la situación actual del gobierno, teniendo como punto de partida las marchas del miércoles 7 de junio en apoyo a las reformas y el discurso del presidente Gustavo Petro.



(Le recomendamos leer: Las claves de la firma del cese del fuego bilateral entre el gobierno Petro y el Eln).



Gaviria comenzó diciendo que “un primer punto que yo podría decir es que yo no veo marcha atrás. O sea, volver al discurso del acuerdo nacional y un discurso conciliador, me parece que ya no va a pasar".

Cabe recordar que el exministro de Educación estuvo durante cerca 6 meses al mando de esa cartera, pero que salió del gabinete del gobierno cuando el presidente Petro le pidió su carta de renuncia.

Facebook Twitter Linkedin

Alejandro Gaviria, Francia Márquez y Gustavo Petro. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Durante su intervención, Gaviria habló de las reformas y dijo que tiene una “preocupación” por el panorama que se avecina para las próximas elecciones regionales en el país.



“Me preocupa un escenario en el próximo semestre con elecciones territoriales. La discusión de las reformas va a ser muy difícil. No se aprueban las reformas, el Gobierno se queda sin una agenda clara y vamos a tener, a partir del 2024 un Gobierno muy en la inacción. Es una retórica de confrontación permanente y mientras tanto, hay temas que me preocupan en el país”, sentenció Gaviria.



(Le podría interesar: La historia de por qué Benedetti fue 'ingobernable' en la Cancillería de Álvaro Leyva).



También habló de la polarización y dijo que no es necesario obsesionarse demasiado con las cosas:



“Yo creo que cada uno de nuestros diferentes ámbitos no caer en lo mismo, que es muy fácil. Luego, paradójicamente a todo esto, una forma de resistencia es seguir trabajando. Uno de los problemas graves cuando surgen estos discursos polarizantes es que parecen quitarle espacio a cualquier otra cosa de la vida pública y de la vida privada. Esas obsesiones en la vida y en la política en particular no son buenas. Entonces, quizás no obsesionarnos demasiado con esta cosa".



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...

Petro habla sobre policía herido tras disturbios y hace un llamado: 'No más violencia'

Escándalo Benedetti: Colombia Humana niega ingreso de dineros ilícitos en campaña Petro

Escándalo por denuncia de 'mermelada' sacude al Fondo Nacional del Ahorro