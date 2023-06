Hace un par de días, el presidente Gustavo Petro habló de un 'golpe blando' tras las denuncias que anunciaron congresistas y opositores ante la Comisión de Acusaciones, en medio del escándalo por los audios del exembajador en Venezuela Armando Benedetti, en los cuales se habla de supuestas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial.

Alejandro Gaviria estuvo a cargo del Ministerio de Educación por poco más de 6 meses. Foto: Néstor Gómez. Archivo EL TIEMPO

"Nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la Comisión de Acusaciones. Sin embargo en ninguna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido un delito", escribió Petro.



Y añadió: "Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad".



Ante estas declaraciones, Alejandro Gaviria -quien perteneció al gabinete de ministros en la cartera de Educación y salió de ella hace algunos meses- respondió a esos señalamientos de Petro y, sin nombrarlo, expuso su punto de vista en su cuenta de Twitter.



"Asociar a un golpe blando la legítima oposición del Congreso a una u otra reforma implica un desafío a las instituciones y un desconocimiento de la democracia liberal", escribió.

Entiendo la crítica a algunas investigaciones de congresistas por parte de los organismos de control. Pero asociar a un golpe blando la legítima oposición del Congreso a una u otra reforma implica un desafío a las instituciones y un desconocimiento de la democracia liberal. — Alejandro Gaviria (@agaviriau) June 7, 2023

Las declaraciones de Petro en Twitter se publicaron acompañadas de un pantallazo de un trino de Benedetti, en el cual el ahora exembajador asegura que "no satisfecho con lo que me correspondió políticamente" tras las elecciones, "en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago".

