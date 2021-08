Alcalde William Dau no comparte moción de censura a Armando Córdoba

En medio del proceso de moción de censura adelantado por el concejo de Cartagena contra el secretario de Participación Ciudadana, Armando Córdoba, el alcalde William Dau se pronunció.

Según anunció el medio local El Universal, Dau se ha mostrado apartado del proceso que lleva el Concejo contra Armando Córdoba y no se ha ido lanza en ristre contra los miembros del cabildo distrital, como sí lo hizo en diciembre del año pasado cuando se aprobó la censura contra su entonces secretario de Planeación, Guillermo Ávila.



Sin embargo, manifiesta que no está de acuerdo con la posición del Concejo de Cartagena. “No comparto la decisión del Concejo -contra Armando Córdoba-, pero debo aceptarla”, señaló el alcalde de Cartagena a ese medio.



La moción de censura está establecida en el artículo 60 del acuerdo 014 reglamento interno del Concejo de Cartagena; acto por el cual el Concejo en pleno decide retirar del cargo a un secretario del Despacho del Alcalde, por estas razones:



-Cuando un secretario no concurra a una citación sin excusa o con excusa no aceptada por la plenaria.



-Por asuntos relacionados con las funciones propias del cargo.



-Por desatención a los requerimientos del Concejo.



POLÍTICA