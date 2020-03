Gobierno dice que Alcalde de Popayán no informó su viaje al exterior

El alcalde de Popayán Juan Carlos López omitió una información trascendental al ingresar, el pasado sábado 14 de marzo, a la Casa de Nariño: no haber aclarado que el mes anterior había estado en Marruecos y había hecho escala en Madrid, uno de los focos de la infección del coronavirus.



La Casa Militar de la Presidencia de la República informó al mediodía de este martes que “con el fin de prevenir el contagio del covid-19, se activó un control para el ingreso a la Casa de Nariño”.

Este protocolo incluye: registro con nombres y apellidos; toma de temperatura; cuestionario sobre posibles síntomas; información sobre países visitados, específicamente lugares en riesgo durante los últimos 14 días; contacto con personas con síntomas o contagiadas en ese periodo de tiempo.



(Le puede interesar: La intensa agenda de alcalde de Popayán que tiene en vilo al Ejecutivo)



La Casa de Nariño informó que adicionalmente, al ingreso se ofrece gel desinfectante de manos para todas las personas, de acuerdo con los protocolos internacionales y las recomendaciones del Ministerio de Salud.



“Este protocolo fue seguido estrictamente durante el ingreso de todas las personas que participaron en el encuentro con Gobernadores y Alcaldes de Ciudades Capitales, realizado el pasado sábado 14 de marzo”, dice el comunicado.



“A esta reunión acudió el Alcalde de la ciudad de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, de quien se tiene el registro de su ingreso con su firma”.



De acuerdo con los registros, al momento de su ingreso el Alcalde de Popayán respondió de manera negativa a las siguientes preguntas:



1.1. Síntomas, fiebre o tos: (No)

1.2. Países visitados en los últimos 14 días (No)

1.3. Contacto con personas con síntomas (No)



El problema está en que López, quien tiene el virus, estuvo en el mes inmediatamente anterior en Marruecos.

Acabo de recibir los resultados de la prueba de coronavirus y dio positivo. Algunas personas intentan ocultar, a veces estos resultados, esto no es una actitud responsable ni seria FACEBOOK

TWITTER

¿Por qué no lo comunicó? Es posible que López adquiriera el virus posteriormente. De hecho, nuevas investigaciones muestra que dos de cada tres contagios del nuevo coronavirus han sido causados por personas a quienes no se les había diagnosticado el virus o no presentaron síntomas.



"La explosión de casos de covid-19 en China fue impulsada en gran parte por personas con síntomas leves, limitados o sin síntomas, que no fueron detectadas", dijo en un comunicado Jeffrey Shaman, profesor de ciencias de salud ambiental en la Universidad de Columbia y coautor de una investigación citada por la BBC.



En su caso, él pudo sentirse bien y atender el llamado del presidente que paradójicamente lo hizo para tener un plan de acción entre todas las autoridades contra este virus.



(Además: Duque tendrá que repetirse hoy su prueba de coronavirus)



Aunque hasta ahora no hay una trazabilidad que muestre con precisión cómo adquirió el virus, por elemental precaución debió haber dejado constancia de su escala, precisamente, en uno de los lugares del planeta desde donde más se ha esparcido.



López sí comunicó a la opinión pública que dio positivo para el coronavirus covid-19 y que hace parte de los 20 nuevos casos que se confirmaron en la noche del jueves en territorio nacional.



“Acabo de recibir los resultados de la prueba de coronavirus y dio positivo. Algunas personas intentan ocultar, a veces estos resultados, esto no es una actitud responsable ni seria”, aseguró en un video compartido en las redes sociales el Alcalde.



La situación obligó al Jefe del Estado a hacerse de nuevo la prueba. Siguiendo con los protocolos de las autoridades en salud, Duque se practicará nuevamente la prueba del covid-19 por haber estado en contacto reciente con el alcalde de Popayán.



En la misma línea, otras figuras políticas –entre ellos mandatarios seccionales, gobernadores, deberán hacerse el examen.

.

POLÍTICA