Aida Merlano reapareció en un video por el cumpleaños de su hija

A través de una dinámica de pregunta respuesta en la red social Instagram, la hija de Aída Merlano, Aída Victoria, contó que su mamá le brindó un mensaje a causa de su cumpleaños número 21.

"La gente me pregunta que qué decía en el video que me mandó que me hizo llorar, y pues nada, eran tantas cosas, recordando momentos que vivimos, diciéndome lo orgullosa que estaba de mí", dijo Aída Victoria a través de sus redes sociales.



(Le recomendamos leer: Los políticos que están a favor y en contra del paro del 28 de abril)



“Me siento extremedamente orgullosa de ti. Yo le doy gracias a Dios por haberme dado una hija como tú. Estoy orgullosa de todo lo que has logrado en tu vida”, dijo la exsenadora, quien permanece prófuga de la justicia colombiana en territorio venezolano.

Este es el video en donde se ve a Aída Merlano felicitando a su hija Aída Victoria por su cumpleaños. pic.twitter.com/6I1aG1dLsN — Efrain Hernández Serrano (@Efrain_HS) April 25, 2021

@PoliticaET