5 puntos esenciales que buscan los jóvenes que marchan pacíficamente

La juventud colombiana ha sido la protagonista de las manifestaciones en Colombia, que ya casi completan un mes. La reforma tributaria solo fue el detonante del descontento social.

Las reivindicaciones que hoy se dan en las calles van desde un ejercicio democrático más pluralista y abierto a la ciudadanía, hasta buscar un liderazgo que pueda llevar a cabo los cambios que exige el país.



Santiago Murillo Arrubla es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. El afirma que los jóvenes hoy marchan porque se deforestan 220.0000 hectáreas de bosques al año.



“Porque es un para-Estado alimentado por el narcotráfico, en el cual se mantiene una economía subterránea que sostiene intereses de ciertos grupos sociales”, dice.



Adicionalmente, apunta que uno de los principales reclamos es la empleabilidad de los jóvenes: “Hoy los jóvenes marchan porque el desempleo es altísimo entre los 18 y los 29 años, un desempleo que llega al casi 25 %, porque hoy las grandes empresas del país no le ofrecen alternativas de desarrollo a ningún joven que no tenga experiencia”, agrega Murillo.



Por último, apunta que los jóvenes marchan porque “están hartos de que las autoridades e instituciones como la Iglesia, la Fuerza Pública, las mismas Alcaldías y gobiernos locales, no les permitan participar o tomar decisiones en los escenarios donde se deben tomar. Creo que los jóvenes marchan en contra de Petro y de Uribe, en contra de los extremos”.