3 puntos importantes que hizo Santos en su presidencia

El primer y más relevante punto de los dos periodos de mandato Juan Manuel Santos, en Colombia, es sin duda alguna, el Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las Farc-Ep.



La guerrilla que durante más de medio siglo se había enfrentado con el Estado y había cuestionado su poder, dejó las armas y desmovilizó a cientos de combatientes.

El plebiscito para aprobar los Acuerdo de Paz también fue uno de los momentos más importantes para el país y para su presidencia, aunque constituyó una de sus mayores derrotas políticas. “No me arrepiento, pero me equivoqué, no lo volvería hacer”, afirmó Santos a Caracol Radio, al referirse al plebiscito del 2 de octubre del 2016.



Por último, aunque en las negociaciones con la guerrilla del Eln solo se logró un único cese del fuego entre el 1.° de octubre del 2017 y el 9 de enero del 2018, durante esta etapa de negociaciones con esta guerrilla sin duda se consolidaron avances importantes que no habían sido posibles en ocasiones anteriores.

