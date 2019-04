Incómodos olores que pueden salir de usted y espantar a otros

Hay algunas personas que huelen extraño víctimas de sus propios olores. Saque unos minutos y evite ser usted el apestoso:

Hacerle creer falsamente a quienes nos rodean que estamos disfrutando de una vida ideal o perfecta es realmente no estar disfrutando de nada. En este episodio le revelaremos el oloroso origen de la expresión ‘darse aires’, frase usada por la aristocracia medieval para hablar de quienes usaban abanico como símbolo de distinción.



Y como la costumbre de 'darse aires' aún no pasa de moda, pues todos los días veremos a algunas personas con ínfulas de lo que no son. No sufra por quienes buscan mostrar su aparente importancia, probablemente solo se trata de alguien que anda por ahí espantando sus pestilentes moscas.

¿Le gustó este podcast?

