¿Necesita tomar pastillas para ‘estar bien’? Pues debe escuchar esto

¿Hay en su mesa de noche un frasco de pastillas que debe tomar a diario? ¿Necesita píldoras para sentirse bien? Cada lunes, en la mañana debe acompañar su desayuno con medicinas. Escuche lo que tenemos que decirle en este audio.

Las enfermedades llegan a la vida. Algunas son largas, dolorosas y necesitan tratamientos prolongados. Y es inevitable que las pastillas, los medicamentos lleguen a nuestra vida. Y es nuestra responsabilidad tomarlos, cumplir con el tratamiento médico.



Y claro, también te tocan la mente. El ánimo. Llega la tristeza, la depresión. Y aparecen, también, los medicamentos que prometen erradicar la depresión. ¡Pero alerta! ¿Son la única alternativa para estar bien?.



Hoy, el humorista José Ordóñez reflexiona sobre el tema, a través de su propia historia familiar. Cómo gracias al amor de quienes tenemos cerca, el disfrute de los momentos sencillos y gratuitos que la vida nos brinda, logró, junto a su esposa, evitar la depresión de una dolencia difícil y prolongada.



La respuesta no está siempre en los químicos. A veces, la tienes a la mano, cuando te asomas a la ventana y te calienta un delicioso rayo de sol de 10 de la mañana. Bienvenidos a un nuevo episodio de ‘Ya no odiarás los lunes’



Ya no odiarás los lunes