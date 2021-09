W6 | ¿Cuándo pagarán las Farc por reclutamiento de 18.000 menores de edad?

Escuche el último episodio del pódcast premium 'W6', con Alejandro Eder como invitado:

Muchos de los más de 18.000 menores de edad que fueron usados durante la guerra sufrieron abusos y torturas cuyas huellas permanecerán toda la vida en la sociedad colombiana. De muchos de ellos, no se sabe su paradero ni quedaron en registros. Por eso, en la búsqueda de verdad y reparación, no ha sido claro qué pasará con este caso ante el cual el país les ha preguntado a las Farc ante la Comisión de la Verdad y la Justicia Especial para la Paz. Aún no hay respuesta.



El otrora Alto Consejero para la Reintegración, Alejandro Eder, explica qué ha ocurrido en este caso y entrega un panorama de su realidad. Conduce José Antonio Sánchez, editor de mesa central de EL TIEMPO.



(Escuche también en 'W6': ¿Cuándo empezaremos a trabajar 42 horas semanales en Colombia?)



'W6' es un pódcast semanal de nuestra oferta premium, con el análisis de



PÓDCASTS EL TIEMPO