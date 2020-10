Defensor pide a minga protesta pacífica y acatar protocolos covid-19

Cuando faltan pocas horas para que entre 5.000 y 7.000 indígenas entren a Bogotá, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado a los representantes de la minga: no acudir a las vías de hecho, como el bloqueo de avenidas, y tomar todas las medidas de protección para evitar un mayor contagio del covid-19.



(Le puede interesar: Este es el sitio definido para que se aloje la minga indígena en Bogotá)



Camargo insistió en que la Defensoría está dispuesta a continuar como un canal de acercamiento entre la minga y los representantes del Gobierno del presidente Iván Duque, de tal forma que se puedan superar las diferencias.

La minga pide un debate público y abierto con el presidente Duque sobre cuatro puntos: la paz y el desarrollo de los acuerdos, el territorio, derechos y democracia, y el derecho a la vida.



El comisionado de Paz, Miguel Ceballos, dijo en W6, el podcast de EL TIEMPO, que el presidente no está obligado constitucionalmente a acudir a un debate de control político con los indígenas, al tiempo que aseguró que la minga no tiene una agenda de reclamos, sino una intención política.



Escuche el podcast W6 en este enlace, en el que también participó el ex negociador de paz Humberto de la Calle Lombana.

(Además: 'Minga indígena debe decir si quiere crear un movimiento político': Ceballos)

¿Qué papel va a jugar la Defensoría del Pueblo en este distanciamiento entre el Gobierno y la minga indígena?



Nosotros en la Defensoría del Pueblo consideramos que no existe desencuentro que no pueda solucionarse a través del diálogo sincero y constructivo. Nosotros no nos cansaremos de insistir en que hay que dialogar y superar las naturales crisis de una sociedad viva y democrática. Este no es el primer conflicto ni será el último y tenemos que institucionalizar el recurso del diálogo como el instrumento para superar estos desencuentros en forma tal que se beneficie la sociedad entera.



¿Ve voluntad de diálogo de parte del Gobierno y de los representantes de la minga?



Como Defensoría del Pueblo no nos cansaremos en tener activos todos nuestros canales como facilitadores en un proceso de mediación en busa de entendimiento.

Usted estuvo con los representantes de las comunidades indígenas hace tres semanas y dialogó con ellos, ¿cuáles son esos reclamos que se podrían resolver fácilmente?

De manera muy puntual los reclamos que pudieran existir deben ventilarse en un escenario de diálogo constructivo, de diálogo propositivo, donde las distintas partes expongan sus inquietudes, expongan sus preocupaciones, sus clamores; entendidos como peticiones o aspiraciones de las comunidades. La contra parte debe recibirlos de manera proactiva en búsqueda de soluciones y salidas viables y que conduzcan a un sólido entendimiento.

(Además: 'Si no protestamos, nos hubieran eliminado hace rato': líder de minga)

¿A qué se debe que se presenten reclamos recurrentes de las comunidades indígenas?, ¿Por qué el Estado no ha logrado históricamente saldar esta deuda?



Es importante abordar el tema sobre la base de cuáles han sido los incumplimientos frente a los compromisos adquiridos anteriormente o de manera histórica. Es importante revisar cuál ha sido el momento y el grado de cumplimiento de los compromisos para así entrar a buscar soluciones que permitan lograr consensos sobre las diferencias que existan de manera coyuntural.



Sobre el temor de una propagación del Covid-19 durante la estadía de la minga indígena en Bogotá, ¿alguna recomendación de parte de la Defensoría?



Quisiera como Defensor del Pueblo hacer un llamado a la responsabilidad que debemos tener en el momento de crisis sanitaria que estamos atravesando. Las autoridades científicas están advirtiendo que puede haber un rebrote en los próximos meses. Por eso, es importante ser responsable porque de lo contrario podemos llegar a afectar los derechos de terceros a través de contagios. Invito a los indígenas que hacen parte de la protesta social a que tengan en cuenta los criterios durante el ejercicio de su legítimo derecho a la protesta. No podemos sacrificar los derechos de otros con nuestros actos. Eso lo hemos aprendido en los últimos meses y es algo que no podemos olvidar.

(Escuche aquí todos los episodios de W6, el podcast de EL TIEMPO)

¿La Defensoría tiene alguna recomendación o protocolo para prevenir posibles infiltraciones de la minga indígena?



Nosotros no podemos hacer ese juicio de valor y esa aseveración, pero aprovechar este espacio para reafirmar que el ejercicio legítimo a la protesta social debe realizarse en condiciones pacíficas. El bloqueo de vías o asumir vías de hecho no conduce a nada distinto sino a incentivar la violencia y no conduce a buscar soluciones civilizadas a las diferencias que pudieran existir.

EL TIEMPO