Un vegano y un 'omnívoro' se encuentran en un bar...

¡Hola! Gracias por escuchar '¿Qué podría salir mal?'.



En este episodio nos preguntamos qué hace que una persona deje de alimentarse de carne animal y que, además, deje de consumir cualquier producto derivado de él.



El veganismo es una forma de vida que suscita cada vez más interés pero tiene también muchos detractores... Por eso, una vegana y una persona que no está dispuesta a serlo se sentaron a hablar del tema (sin tragos de por medio, lo sentimos).



Discutimos, entre otras cosas, cuál es la diferencia entre el respeto y la empatía por los animales; en qué se diferencian el vegetarianismo y el veganismo; en qué momento estos estilos de vida empiezan a ser posturas políticas además de ser posturas éticas... Escúchanos aquí:

También te puede interesar...

¡Tu historia puede ser un pódcast!

Si quieres enviarnos un problema del día a día que no sabes cómo resolver o que en algún momento no supiste cómo enfrentar, puedes contactarnos por nuestras redes sociales de Facebook o Twitter.



También puedes enviarnos un correo a especialesmultimedia@eltiempo.com con un resumen de tu anécdota y nos pondremos en contacto contigo para que hablemos de tu testimonio. ¡Podrías ser nuestro próximo episodio!



Agradecemos cualquier comentario constructivo para mejorar este pódcast. ¡Queremos hacerlo contigo! No dudes de dejarnos un comentario en redes sociales con el hashtag #QuéPodríaSalirMal.



Puedes escuchar este pódcast cuando quieras: mientras vas de camino a algún lugar, en tu casa, a la hora del almuerzo o mientras piensas por qué gastaste tus ahorros del mes en ese paseo en el que lo pasaste tan mal. Puedes descargar este episodio en la plataforma Spreaker. ¡Ahora también pueden encontrarnos en todas las aplicaciones de pódcasts porque estamos en Spotify y en iTunes!



'¿Qué podría salir mal?' es dirigido y editado por Maru Lombardo. Puedes seguirla en su Twitter, @puntoyseacabo.



Este episodio también fue conducido por María Paulina Arango, periodista de la sección de Tecnología del periódico EL TIEMPO.



¿QUÉ PODRÍA SALIR MAL?