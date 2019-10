¿Es malo tener sexo en la menstruación? Analizamos algunos mitos

Esta vez el turno es para las mujeres, por eso nuestro equipo de periodistas y el experto Ezequiel López Peralta (@citaconezequiel) analizarán los mitos sobre sexualidad femenina más generalizados entre los colombianos.

En este episodio le contaremos la verdad detrás de las siguientes afirmaciones:



*La mujer debe ser pasiva en el sexo para no incomodar.

No se puede tener sexo con la regla ni en el embarazo.

*Las mujeres dan sexo para obtener romance.

*Ellas piensan menos en sexo que los hombres.

*Las mujeres después de cierta edad se despiden de los orgasmos.

*A las mujeres no les gusta masturbarse.



