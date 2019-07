¿Cómo tener 'amigos para sexo' y no fracasar en el intento?

Es el amigo o la amiga que llamas para ir al grano. Así de sencillo. Sin titubeos ni trabajo previo. No es noviazgo, pero tampoco amistad. Se trata simplemente de sexo. De disfrutar con alguien de entera confianza y que está en la misma onda . Hoy, en sexo en tu oído, hablaremos de los ‘fuck friends’.

Para los panelistas que hoy nos acompañan, hay algunas ventajas de este tipo de relaciones: no hay ataduras, se encuentran cada vez que sienten necesidad de verse y se evitan los celos y los conflictos.

Pero también coinciden en que hay desventajas, especialmente una: todo puede fallar cuando alguna de las dos personas involucra el corazón

Porque, como todo en materia de sexo, tiene que haber normas elaboradas por mutuo acuerdo para evitar problemas y , sobre todo, no caer en irrespetos y abusos.



Una de las más importantes es la privacidad. El respeto. Divulgar información íntima de la otra persona no solo es una canallada, sino puede ser un delito.



También sea sincero. Si la relación es de ‘fuck friends’ es hasta ahí. Si se empiezan a involucrar otros sentimientos, haga un alto en el camino, hable con la otra persona (quizá surja algo más)o, si no es posible, aléjese. El objetivo no es salir herido o terminar hiriendo los sentimientos de alguien.

Pero bueno, basta de carreta (y de encuestas). Mejor dejemos que, de la mano del sexólogo y sicólogo Ezequiel López Peralta (@citaconezequiel), recorramos sin tapujos ni máscaras, el intrigante y tentador mundo de los ‘fuck friends’ y sus diferencias con los ‘fuck buddies’.



