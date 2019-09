¡No la embarre! Estas son las reglas irrompibles en el sexo

Es común escuchar la frase "en el sexo se puede todo", pero en realidad esta afirmación no es tan cierta. En cualquier actividad que implique el contacto con otros siempre existirán esos acuerdos a los que se llegan para no dañar un buen momento. El equipo de 'Sexo en tu oído', junto al sexólogo Ezequiel López Peralta (@citaconezequiel), le cuenta cuáles son esos temas que no puede pasar por alto para no autosabotearse en la cama.

Preguntas cómo ¿qué hacer y que no hacer jamás? ¿cómo se van a proteger? ¿con vellos en el pecho o no? o ¿qué tipo de relación es? harán de la claridad, la negociación y el diálogo la mejor herramienta para que juntos lleguen a un buen fin.



