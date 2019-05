Lo rico y lo 'no tan rico' de hacer un trío con su pareja

Compartir con dos parejas sexuales al mismo tiempo, o proponerle a su pareja compartir la intimidad con un (a) tercero (a), es una de las fantasías eróticas más comunes. Sin embargo, pocos se atreven a dar el paso de la imaginación a la realidad.



Y se entiende. No es nada fácil, por un lado, proponerlo y, por el otro, aceptarlo. Requiere confianza, madurez y, por supuesto, una 'picante complicidad' con su pareja. Por eso hoy, en Sexo en tu oído', abordaremos, tras múltiples peticiones de nuestra audiencia, el tema de los tríos sin tabúes ni tapujos. Así que póngase los audífonos y prepárese.

¿Cuáles son los pros y contras de esta práctica? ¿Cómo la propongo? ¿Cuáles son los límites y las reglas? ¿Quiénes deben ser los 'integrantes'? ¿Es mejor con alguien conocido o con alguien desconocido?

Son muchas las preguntas que surgen alrededor de esta práctica que, digámonos la verdad, no es nueva, pues ya en la Grecia antigua hay indicios, en pinturas y esculturas, de sexo entre tres y ni hablar de lo que se puede ver en las esculturas dedicadas al sexo en la India.



Pero reconozcámoslo. Hoy, en este siglo, y en este hemisferio, la cosa no es tan sencilla. El tema sigue siendo un tabú para muchas parejas. Por eso hoy, el sicólogo y sexólogo Ezequiel López Peralta, acompañado de un variado equipo de periodistas de EL TIEMPO, explorará todo lo que ha querido saber sobre los tríos y no se ha atrevido a preguntar.



La idea es que, después de escucharnos, tome una decisión informada sobre si realmente está listo o no para dar un paso que, como todo en materia de sexo, requiere altos niveles de responsabilidad. ¡Bienvenidos a Sexo en tu oído!



