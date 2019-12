Empiece estrenando en el 2020: conozca lo nuevo en juguetes sexuales 

¿Acompañaría a su pareja a comprar un juguete para mejorar el desempeño sexual? Rompiendo con el mito de que objetos como un vibrador pueden llegar a ser un rival, el sexólogo Ezequiel López Peralta le enseña en su nuevo libro, 'Guía práctica del erotismo absoluto', a convertirlos en un gran aliado para el placer.

"Elegir un vibrador no es una tarea fácil. Encuentras tantas marcas, formas, tamaños, texturas, materiales que, si no tienes claro exactamente qué es lo que buscas, corres el riesgo de marearte un poco", asegura el autor en uno de los capítulos de la publicación en la que trata temas como la modificación de los guiones sexuales, consejos para prolongar el placer, tips para mejorar las erecciones, entre otros.



Si entre los propósitos para el 2020 está mejorar su desempeño en la cama, no se pierda la siguiente lista de accesorios sexuales sacada del libro de López Peralta, quien la compartió en exclusiva para EL TIEMPO:



- Succionadores de clítoris: siguen la línea de los dispositivos de vacío para el clítoris, pero además le suman el estímulo vibratorio. Tienen forma de embudos pequeños que se colocan sobre el clítoris, y a un botón de distancia lo enciendes para sentir, unos segundos después, cómo la zona se va congestionando de sangre… y de placer. El clítoris queda luego totalmente sensibilizado, listo para el mejor sexo oral o las caricias más exquisitas. Uno de los más interesantes es el Pro2 de la marca Satisfyer, que emite unos suaves y excitantes pulsos de aire.



- Vibradores con movimientos circulares para el clítoris: r ecientemente salieron al mercado unos pequeños vibradores que se colocan sobre el clítoris y hacen unos delicados movimientos circulares con mayor o menor presión y diferentes velocidades. El más reconocido de estos juguetes es el Ora 2 de la marca premium Lelo.



- Simuladores de sexo oral: este es uno de los inventos más originales de la tecnología sexual, y se conoce como Sqweel. Va a encontrar diferentes versiones, pero básicamente se trata de un simulador de sexo oral con diez lenguas que se van moviendo a la velocidad que desee. ¿No es una maravilla? Y no solo le va a estimular el clítoris sino también la entrada de la vagina, el perineo, los pezones, y cualquier parte del cuerpo que considere sensible a la estimulación oral. Y ni hablar si combina estas lenguas artificiales con la lengua de su pareja, alternando diferentes puntos de placer. ¡Golazo!



- Combo para hombre y mujer de Lovense: es una de las varias marcas que ofrecen juguetes interactivos, con una versión de vibrador de doble estimulación para la mujer y un masturbador para el hombre. Cada uno controla las vibraciones, movimientos y otras características del dispositivo del otro, gracias a una aplicación especialmente desarrollada, mientras que pueden, por medio de esta, chatear o tener una videoconferencia. Como la conversación está encriptada, tiene la seguridad de que no será espiada por nadie. Y, además, como si todo lo anterior fuera poco, unos sensores avanzados de su juguete le permiten sentir en tiempo real las acciones de su pareja a la distancia con el suyo.



- Nalone Voice: es un vibrador que se activa con el sonido de la voz. Eso quiere decir que, si el vibrador le produce placer y comienza a gemir, al captar ese sonido comenzará a vibrar más rápido, por lo tanto va a gemir más fuerte, y él vibrará más intensamente aún… en fin, es algo así como una cibernética sexual bastante excitante. Altamente recomendado.



- Ropa interior con control de vibración a distancia: en el año 2013 la marca de condones Durex presentó el proyecto de un producto llamado Fundawear, un calzón para hombres y otro para mujeres con cinco puntos de vibración estratégicamente ubicados y con un control a distancia por medio de una aplicación de teléfono celular. Suena interesante, lo seguimos esperando con ansias.



Vamos a dejar por un momento los juguetes a distancia, para echarle un ojo a otras interesantes novedades, como por ejemplo las muñecas y robots sexuales. Hace unos años, estos productos eran realmente patéticos. Sus materiales, formas y expresiones no le podían producir grado de erotización alguno. Ahora aparecieron en escena unas muñecas inflables cuyo realismo es sorprendente.

Son de silicona, con unos cuerpos y rostros diseñados con muy buen gusto, y usted le coloca la ropa interior o el disfraz que más le guste. Algunas tienen manifestaciones orales como gritos y gemidos, movimientos de las pupilas, y hasta se ofrece la posibilidad de personalizar el tamaño de los pezones, el corte de cabello y el color del vello púbico.



Un dato que seguro lo dejará pensando es el servicio de novia compartida, que ya se ha lanzado en varios países, en los que es posible alquilar una muñeca por un día, una semana o el tiempo que desee. ¿Qué tal? Eso sí, el interior de la muñeca se deshecha para evitar que se encuentre con contenidos indeseables.

Otras alternativas

- Labial Shunga: es un líquido con sabor a aceite de coco que viene con un aplicador para los labios. Además del sabor, produce un picor más que interesante. Una vez que lo coloca en sus propios labios puede besar los de su pareja, y verá que la sensación es bien especial. O si quiere ir un poco más allá, baja provocativamente en dirección sur hacia sus genitales, y será un sexo oral de antología.



- Velas para masajes: vienen dentro de una bonita caja metálica, generalmente con forma de corazón, y al encenderse liberan un delicioso aroma. Además, el aceite que se va derritiendo se puede utilizar en un increíble masaje de temperatura tibia, complementado por el aroma y la posibilidad de lamer la piel de su pareja.



-Cobra: este juguete de la marca alemana Fun Factory es una suerte de Fórmula 1 de la autoestimulación. Usted lo ve y de verdad tiene todo el aspecto de un carrito de juguete. Coloca el pene adentro hasta un tope, que da más o menos a la mitad del dispositivo, aprietas el botón de encendido y sentirá una espectacular vibración en el glande. Con los botones de más y menos va a regular la velocidad hasta encontrar la que más le guste, o también puede optar entre los diferentes programas de vibración, incluyendo el efecto de succión. El juguete también es lavable.

Este texto es un fragmento del libro 'Guía práctica del erotismo infinito', compartido en exclusiva por el reconocido sexólogo Ezequiel López Peralta, presentador de nuestro podcast Sexo en tu oído. En este texto, que ya están en las principales librerías del país, encontrará un manual para explorar y mejorar su sexualidad.



Esta Guía práctica del erotismo infinito es un viaje desde la teoría a la acción, que ayudará a los lectores a entender a sus parejas, potenciar su rendimiento sexual, alcanzar mayores niveles de placer y conocer técnicas novedosas para ser mejores amantes. El libro incluye ejercicios y tips muy sencillos y un reto al final de cada capítulo para sacarle el mayor provecho a este ameno y divertido entrenamiento erótico.



